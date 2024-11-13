麥當勞6點開店「已經有人在排隊」！店員忙翻：厚鬆整箱全下

▲傑哥一早就去麥當勞買鬆餅堡。（圖／翻攝自FB傑哥的閒暇人生）



記者施怡妏／綜合報導

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」終於登台，13日起至12月17日早餐時段限期開賣，共有3種口味可選，一早就湧入許多民眾排隊，粉專「傑哥的閒暇人生」表示，早上6點就已經開始排隊了，內場人員狂喊「蛋一直下不要停」、「餐點要等20分鐘以上」，忙碌的程度讓他震驚不已。

粉專「傑哥的閒暇人生」發文，起了一個大早，家裡附近剛好有間麥當勞，6點到現場居然已經開始排隊了，「想必大家都是為了『厚鬆餅堡』來的吧」。等了10分鐘順利拿到餐點，一邊享用美食的同時，不斷聽到廚房內場人員狂喊「厚鬆沒了、要等15分鐘喔」、「蛋一直下不要停」、「跟客人說要等20分鐘以上喔」。

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粉專「傑哥的閒暇人生」驚呼，看了一下時間，不過才開店半小時，就已經忙成這樣，「真的辛苦了，店員可能沒預期會熱賣吧，又是一次漂亮的早餐銷售」。他也分享鬆餅堡的口感，「蓬鬆厚食的口感、楓糖甜蜜的滋味配上豬肉或火腿、鹹甜口味確實不錯」，不過他還是更愛「無敵豬肉滿福堡加蛋」。

貼文一出，許多網友回報各地情況，「6點去就在排隊了」、「瑞芳不用排隊」、「6:15到不用等，跟日本一樣味道」、「我這也是等很久，還一直聽到豬肉鬆餅要等15分鐘的對話！不過確實是好吃的」、「在店內就聽到主管說，厚鬆整箱全下，都拿出來加熱，有這麼瘋狂嗎？」、「已經等20分鐘了」。