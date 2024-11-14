桃園市總體建設缺口1642.59億　凌濤痛批現行財劃法不公

▲凌濤痛批現行財劃法不公。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤14日於市議會市政總質詢，針對桃園市總體建設財源嚴重不足，經仔細盤點未來各項重大建設財務缺口高達1642.59億元，痛批執政黨中央政府揮霍無度、卻瘦了地方，民進黨甚至批評修財劃法是地方搶錢。凌濤質問修財劃法「不分藍綠縣市都可以增加地方建設，民進黨難道不願意桃園有更多經費發展嗎？」

凌濤表示，桃園作為成長中的城市，也是六都中唯一人口正成長，從2014年到現在，成長了30萬的人口，是六都第一，但桃園獲得的中央統籌分配稅款以及一般補助性稅款，每次都是吊車尾。桃園過去9年上繳中央的稅款將近2兆，但得到的分配稅款卻是六都敬陪末座，極為不公平，且完全不合理。

凌濤質詢時，當場詢問市府備詢相關各局處首長，未來還沒有編列預算，但希望達成的建設，向中央表達，地方真的需要足夠的預算，讓地方的建設更加宜居完善。凌濤說，桃園明年的統籌分配款加一般補助款多少錢才440億元，但是經過盤點，未來建設總共還需要1642.59億元，沒有新增地方的分配，根本無法支撐。

其中較大項者，包括捷工局鐵路地下化總金額1047.83億，因物價上漲等因素，額外要再增加769億元，此外，捷運綠線及延伸大溪埔頂園區案，982.64億，2024年增加230億非自償經費，資金缺口多達999.08億。還有水務局雨水下水道需求經費約66.34億，現今水務局每年編列經費約1億元僅能施作1公里長度，要達到台北市標準，總共還要66年時間。

其他如都發局社宅總共要470.96億、工務局瓶頸計劃工程及用地費總計需要46.8億、警察局廳舍規劃中6案共需26.8億、教育局校舍整建計畫，共需6.5億，文化局市立美術館約15.53億元、婦幼局佈建公托22處+家園公托9處，共31處，共需3.509億元不等。

民進黨中央說，國民黨修財劃法，是「搶了錢，卻說不出來要用在什麼地方。」凌濤質疑，民進黨批評修財劃法是地方搶錢，他請問綠營桃園民代了解一下，地方財政缺口有多少？統籌分配款桃園每次分配都是六都倒數第二，這些綠營桃園民代到底是桃園市民的代表？還是民進黨中央的代表？