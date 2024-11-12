桃園環保局「包公車」總體檢桃園煉油廠　凌濤：中油應正視污染

▲桃園市議員凌濤肯定環保局「包公車」總體檢桃園煉油廠。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市政府環保局12日「包公車」聯合總體檢桃園煉油廠專案，市議員凌濤表示，市府聽見他在專案報告的質詢要求「立即作為」，但他強調仍必須繼續加強力度，查察桃園煉油廠的污染及公安危害風險，並搭配最高額度的重罰，讓經濟部及中油正視污染問題，市府亦應強烈要求經濟部訂出轉型及遷廠時程，以符民意期待。

▲桃園環保局執行聯合總體檢桃園煉油廠專案。（圖／環保局提供）

凌濤進一步表示，桃園區人口已屆48萬人口，商業住居高度密集，卻有一座龐大的煉油廠比鄰，中央沒有隨著發展而調整，非常失職失能。且，他提及，煉油廠這十年來，土壤污染、空汙、工安火災事件不斷，罰款杯水車薪，根本不痛不癢，放任桃園市民被煉油廠影響，污染不斷累積、環境破壞債留子孫，凌濤怒斥「把桃園市民當作什麼？」

凌濤強硬的說，他懷疑是否過去有因煉油廠對特定團體及人士的補助掩蓋了桃園市民對於污染及遷廠真實的聲音，因此，他強調再有任何人士配合經濟部長郭智輝「語焉不詳」洗地的行為，他絕對開戰到底。

凌濤表示，肯定環保局「包公車2.0」的聯合稽查動作包含專家學者的訪查，他對於結果將會非常嚴格的檢驗，若一次「查不怕、罰太輕」，將要求更多不定時的訪查，「罰到怕為止」，必須保護煉油廠基層員工及包商的安全，也必須維護桃園區市民的生活環境品質及生命財產安全。