嗆問哪個縣市長、立委敢拒修財劃法？　朱立倫：政治是良心事業

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財委會上周火速初審通過《財政收支劃分法》修正草案，11日朝野雙方針對「確認議事錄」大戰，導致當天會議空轉，今（13日）財委會再開，藍綠以7比5否決「審查無效」提案，終於確認會議議事錄。國民黨主席朱立倫下午於中常會上指出，政治是良心事業，「難道今天你的縣市不需要這樣的財源嗎？哪個立委回到縣市時敢大聲說不要修財劃法？」如果敢就大聲說出來，就負責任地面對選民。

立法院財政委員會今日召開本會期第8次會議，過去兩次會議場面火爆，先是第6次會議，火速通過《財政收支劃分法》修正草案；再來第7次會議，民進黨立委主張審查無效，國民黨團要求表決，不過召委賴惠員不肯宣布表決。相較前兩次財委會上演激烈議事攻防，今天會議相當順暢，賴惠員也在會議之初，提出前一次綠委的審查無效進行表決，國民黨以7比5票否決該提案。

朱立倫對此表示，《財政收支劃分法》修正草案不但事關中央地方財政劃分，更是對台灣民主深化非常重要的法案，從民國88年精省後承諾修訂《財劃法》，過去有台灣省的時代，全都由中央收去，地方承接很多業務沒有獲得相對財源，都是伸手向中央要補助，這絕非一般民主健康國家或地方自治國家該有的做法。

朱立倫認為，朝野都一樣，國民黨或民進黨在朝，都應該用正面態度面對問題，曾任縣市首長的賴清德也曾經疾呼修訂《財劃法》，政治是良心事業，大家想一想這件事該不該做？當然該做！

朱立倫續指，各黨派立委要用正面角度來修訂《財劃法》，今天會送出委員會來朝野協商，行政院也該提出協調跟相對應方案，用正面角度大家朝野協商，不是用抗爭、對立、抹黑，政治人物不要忘了當時承諾給民眾的、曾大聲疾呼的，請摸著良心，難道今天你的縣市不需要這樣的財源嗎？每個立委回到縣市時敢大聲說不要修財劃法嗎？縣市缺錢跟中央要就好嗎？中央不要再製造對立氣氛，要用正面心態、良心來針對《財劃法》，中央該多少、地方該多少一定要調整，重新分配可以討論，都是開放的沒有成見，重點就是增加各縣市財源，不要再讓25年來嗷嗷待哺的地方繼續苦撐，肥中央弱地方，中央集權又集錢事情再發生了。

