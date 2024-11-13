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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院朝野達共識「確認議事錄」　財劃法送出財政委員會

▲▼財政委員會 召委賴惠員與賴士葆協調 表決 國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政委員會藍綠進行表決。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院財委會上周火速初審通過「財政收支劃分法」修正草案，11日發生「確認議事錄」大戰，綠主張不確定議事錄，藍不滿，雙方一度開搶麥克風，最後在召委賴惠員宣布休息後，會議到下午5時30分「自動散會」。財委會今（13日）一開始又再次進行確認議事錄，不過經「和平」表決下，成功確認議事錄。

賴惠員今開會一開始就先說，今天要來確定議事錄，但民進黨主張不確認，過去也沒有說不確認會怎樣。話還沒說完，藍委王鴻薇就先說「有意見」。賴惠員接著說，「審查報告已經送出去了…」王鴻薇及其他藍委繼續說「有意見」。

在藍委的抗議下，會議進行「確認議事錄」，最終國民黨以7票成功「確認議事錄」。

▲▼財政委員會 召委賴惠員與賴士葆協調 表決 國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後立委陳玉珍受訪表示，本來議場就必須要按照民主程序，有不同意見就用表決處理。國民黨這次的團結讓民進黨看到，民進黨只好退讓，所以剛剛表決通過。

陳玉珍說，財劃法本來就需要修正，25年來「肥中央，瘦地方」的做法，讓地方不能充分發展，所以國民黨會繼續堅持。今天確認議事錄，審查報告也送出委員會，經過一個月協商期後，希望行政院趕快提出院版，如果真心想要修法就趕快提。

陳玉珍也呼籲，民進黨後續也一樣要理性，如果意見不一致，還是要用民主方式進行表決，不要浪費大家時間，開會時間應該要開會。

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