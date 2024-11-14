上網就能買「喪屍煙彈」！　葉元之轟：官員官僚心態反毒互踢皮球

▲葉元之踢爆，上網就可以買到俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品（依托咪酯） 。（圖／立委葉元之提供）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（14日）宣布未來4年編列150億元反毒，並將俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品（依托咪酯）列為二級毒品。國民黨立委葉元之表示，看似下定決心向毒品宣戰，但他之前舉報有人在網路上公開販售依托咪酯，但數發部和警政署卻互推責任，痛批如果各機關執行力這麼差，預算編再多都沒有用。

葉元之在臉書發文指出，他日前在立法院秀出網友在臉書社團成立「依托咪酯」的交易社團、也秀出專賣「依托咪酯」的網頁，他的助理還和對方聯絡，對方甚至說可以用現金面交，公然在台北市街頭販毒。

葉元之表示，離譜的是，當時數發部官員居然回答說，這是刑事案件，「是警政署在處理」，不關數發部的事；而警政署刑事警察局官員則說，他們已投注很多人力在網路巡查，有訊息都會立案。

葉元之批，數發部跟警政署的官員看到網路有人販毒，都一副無所謂的樣子，這毒品用Google都查得到有人在賣，需要警政署花多少時間去查？此外，數發部為何不能與社群平台溝通，要求平台不能幫忙販毒，或是設計程式協助屏蔽相關資訊？「有這麼難嗎？」「難怪毒品會這麼氾濫！」

此外，葉元之表示，工欲善其事必先利其器，但警政署現在配發給警員依托咪酯的快篩試劑也不夠，全國僅配發9700支，有的派出所甚至只有一支，被當作「鎮所之寶」，根本不敢用。警政署經他詢問才表示，最近會再撥經費給地方警局購買試劑。

葉元之強調，行政院現在要編150億反毒，但如果各機關還是這樣互踢皮球，或是不給基層員警應有的配備，編再多預算都達不到成效，錢都丟水裡了；呼籲卓榮泰還是先改革官員的官僚心態，拿出魄力才能達到效果。