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喪屍煙彈上網就買到　政院出手管！擬改列「依托咪酯」二級毒品

▲▼毒品通緝的林女，將毒品藏在幼兒用品包內，並抱著朋友的女兒掩人耳目。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲依托咪酯被濫用摻入電子煙油中，俗稱為「喪失煙彈」。（資料照／記者陸運陞翻攝）

記者許力方／台北報導

麻醉藥物「依托咪酯」又稱「喪屍煙彈」，被不肖業者濫用摻入電子煙油中，施用後會有無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，宛如喪屍，日前有毒蟲吸食後駕車肇事，造成員警及民眾不幸喪生，行政院已於今年8月將其正式公告列管為第三級毒品，院長卓榮泰表示，為防止依托咪酯等新興毒品危害擴大，將研議改列為二級毒品。

行政院長卓榮泰11日主持「行政院113年第5次治安會報」表示，近期發生多起新興毒品入侵校園事件，警政署率先查獲首宗「依托咪酯」分裝場及跨國走私案，並溯源查緝販毒藥頭。為防止「依托咪酯」等新興毒品危害擴大，將在14日毒品審議委員會，將研議「依托咪酯」自第三級毒品列為第二級毒品，進行有效遏止與全面防範。

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／行政院）

▲行政院長卓榮泰：依托咪酯擬改列二級毒品。（圖／行政院）

卓榮泰提到，「依托咪酯」已經對國人產生嚴重影響，青少年透過電商平台就能購買這類新興毒品，各部會應適時對外說明查緝及遏止情形，政府必須溯源管理、加強阻絕，讓電商平台業者有所警惕、積極配合下架。

卓榮泰指示，「緝毒」、「驗毒」、「戒毒」及「識毒」四大反毒策略面向的主責機關，應超前部署，強化壓制力度。台灣高等檢察署統合檢、警、調、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統強力查緝，積極向上溯源製毒工廠；衛福部食藥署則會同相關執法機關，鼓勵民間實驗室申請「依托咪酯」類尿液檢驗品項認證；另請教育部加強校園學子的識毒宣導，與警察機關建立通報、聯繫機制；交通部、法務部、衛福部並審慎研議無照駕駛行為、「依托咪酯」毒品分級及菸品稽查裁罰等事宜。

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