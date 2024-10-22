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毛畯珅偷拍300童性影像　議員批北市府：行政怠惰錯失阻止時機

▲▼幼兒園狼師毛畯珅，高等法院二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲幼兒園狼師毛畯珅，高等法院二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者陳家祥／台北報導

幼兒園長之子毛畯珅因2年內性侵6名幼童、偷拍犯案過程保存，日前被北院一審重判28年，沒想到檢警持續追查後，查出至少還有39名幼童遭毛嫌性侵，偷拍影像高達309片，台北地檢署22日再依加重強制猥褻等罪起訴，建請法院量處被告最重之刑罰。對此，北市議員許淑華說，從柯文哲到蔣萬安兩任市長期間，有三次機會可依法即時阻止嫌犯，卻因行政怠惰而錯失；她喊話蔣，安身為市長應負起責任，還給家長一個真正放心城市。

台北地檢署偵辦教保員毛畯珅涉嫌性侵幼童案，發現毛畯珅持有的數百部幼童性影像中，除了幼童遭毛畯珅侵犯的過程外，另有306部影像是毛畯坤在餐廳、商場、公園偷拍幼童裙底風光等私密影像，還有幼童在園內更衣的畫面，檢察官起訴痛批毛畯珅視他人身體隱私如獵物，於光天化日之下，行暗黑齷齪之事，是《兒少性剝削防制條例》施行以來最嚴重犯行。

許淑華說，這些孩子都是不該被遺忘的小天使。柯文哲與蔣萬安對行政疏失輕輕放下，根本形同罪犯幫兇，從柯文哲到蔣萬安兩任市長期間，有三次機會可依法即時阻止嫌犯，卻因行政怠惰而錯失。

許淑華指出，過程中，她還收到家長控訴，發現包庇犯罪的毛嫌母親，疑似借殼上市繼續待在幼教產業。8月時她再次發函要求說明，但北市府依然只採取「書面調查」，認為嫌犯母親沒有登記，就代表沒有疑慮。

「但明明家長們擔心的是實際經營部分。」許淑華說，嫌犯母親是否有進出新設立的托嬰中心？為何不調監視器給交代？案件爆發初期北市府推託「監視器沒拍到」，既然這麼喜歡用監視器辦案，為何借殼上市反而只採取書面調查？此外，受害者家屬親自致信市長提出諸多訴求、我也針對通報、行政、調查程序提出改善方向。

許淑華說，蔣萬安僅於媒體上道歉，沒有具體回應，「我相信，事件發生至今，很多家長仍然對台北的托育環境有所疑慮」；她呼籲，蔣萬安身為市長應負起責任，還給受害者公道，更給家長一個真正放心城市。

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