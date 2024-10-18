北市今年未成年無照駕駛初犯232人次、累犯138人次　路邊取締破千件

▲台北市政府警察局長李西河接受質詢。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

一名15歲少年無照偷開祖父休旅車，失控衝撞小吃店釀3死。台北市議員許淑華調閱資料發現，台北市無照駕駛未成年比例連年下降，但今年1到9月就已超過去年全年比例。教育局指出，今年加總國、高中層級，無照駕駛初犯232人次、累犯138人次；交大則指出，今年1到9月取締未成年無照駕駛是1457件（路邊取締）。

許淑華指出，無照駕駛未成年比例，近年確實有下降，從109年開始的14.01%到112年的7.53%。但來到今年，1到9月就已經7.63%，相比過去幾年是增加的，甚至可能會繼續攀升。

針對相關處置作為，警察局長李西河說，未成年無照駕駛的車輛都有強制移置保管。至於罰則部份，交大隊長陳勇華說，罰則在1萬2到2萬4，若是累犯，違規行為仍會照規定開罰，但可以針對車主部分有強制作為，如5年內第2次再犯，可以扣照一個月，也就是若車主知道無照讓他開，是可以追究車主責任。

許淑華接著問，教育局有沒有其他的協助方式？她指出，未成年學生若發生重大意外事故，《國民教育法》44條規定，「國民中小學的學生獎懲準則」第27條、「高級中等學校學生獎懲規定」注意事項，針對學生有重大違規事件沒有明確態樣。

對此，教育局學安室主任黃國忠說，學校所訂定的學生獎懲規定裡，不管是高中、高職或是國中，都是記大過，當中包括無照駕駛。國高中加總，今年的無照駕駛初犯是232人次、累犯138人次，這些都請學校依獎懲規定處理外，也會實施相關交通安全事件法治教育。陳勇華表示，今年1到9月取締未成年無照駕駛是1457件（路邊取締）。

針對未成年無照駕駛初犯、累犯，黃國忠說，累犯的話會進行親子道安講習，也會提供相關機車安全駕駛的教育。交通安全巡迴宣教部分，每年都會辦理260場次，今年擴增到300場次。