台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

▲球迷在大巨蛋散場時跟著音樂齊唱〈千里之外〉。（翻攝edisonc731 Threads）

圖文／鏡週刊

2024世界棒球12強賽B組預賽昨（13日）晚在台北大巨蛋登場，台灣隊迎戰世仇韓國隊，最終以6：3拿下首勝，讓韓媒形容是「台北慘案」。散場時，現場播放周杰倫名曲〈千里之外〉，球迷跟著大合唱，意旨「把韓國人送回家！」恰逢周杰倫12月將在大巨蛋開唱，有球迷開玩笑說要躲廁所聽演唱會，「現在躲廁所是不是有點太久了。」

一名網友昨在社群平台Threads貼出一段台韓大戰後，大巨蛋散場的影片，只見球迷們一邊走，一邊跟著音樂大聲齊唱〈千里之外〉：「我送妳離開 千里之外 妳無聲黑白 沉默年代 或許不該 太遙遠的相愛……我送妳離開 天涯之外 妳是否還在 琴聲何來 生死難猜 用一生 去等待」。

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原PO發文：「中華隊贏球，不可能散場還給我放周杰倫，大家還大合唱吧。」還笑說：「現在躲廁所484有點太久了，意圖使人躲廁所聽演唱會。」

許多網友看了紛紛留言：「送你離開，千里之外 我爪客場贏球必放歌曲。是說沒想到，用在中華隊這麼爽」、「點開影片聽到『我送你離開千里之外 你無聲黑白』 整個笑噴！台灣人的幽默真的很靠杯」、「真的是很會選歌 直接提早在大巨蛋聽周杰倫了」、「這是什麼萬人大預演嗎」、「這首歌意思是送韓國隊離開千里之外對吧」、「韓國隊應該很問號 怎麼會唱這種漫情歌 殊不知 歌詞內容是要把他們送走」。



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