最後淨土沒了！　外媒：Threads明年1月起「置入廣告」

▲Threads是Meta旗下的社群平台，被視為X的競爭對手。（圖／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

美國科技媒體The Information引述3名知情人士說法報導，Meta計畫2025年開始，在社群平台Threads引入廣告，此消息已經獲得《路透社》等多間外媒引述報導。

根據報導，Threads預計明年1月起允許少數廣告商在app上創作及發布廣告，Instagram廣告部門的一支內部團隊，正在領導這項計畫。目前尚不清楚Threads將以何種方式投放廣告，但有人猜測可能作為「贊助」貼文出現。

今年10月法說會之後，Meta財務長（CFO）蘇珊．李（Susan Li）曾表示，公司計畫在Threads引入更多功能，但不預期它成為2025年營收的「主要推動力」。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）10月也表示，Threads的每月活躍使用者人數，已經達到2.75億人次，意味著它成長迅速。被問及廣告議題時，Meta發言人回覆，「因為我們的第一優先要務是創造消費者價值，目前在Threads上沒有廣告或盈利功能。」

Threads於去年7月推出，被視為X（前身為推特）的競爭對手，瓜分使用者，吸引廣告商，因為X當時正處於被馬斯克（Elon Musk）收購及改革的混亂時期。