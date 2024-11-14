看台韓大戰「慘坐漏水位」　一度被要求靠牆站！苦主超無奈

▲原PO坐到會被漏水滴到的位子，整個超掃興。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024世界棒球12強賽，「台韓大戰」13日在台北大巨蛋進行，外面飄毛毛細雨，室內竟也「下起雨」、出現漏水窘況。就有網友表示，原本開心到現場看12強賽，坐沒多久就被澆滅看球興致，因為朋友的外套後面跟他的褲子都濕掉。後來被換到別的位子，卻一直被影響觀賽體驗，最後敗興而歸，超級無奈。

「希望遠雄高層跟主辦單位可以看到這篇！」原PO在Threads表示，他原本開開心心的要看12強比賽，沒想到坐下沒多久，就被從天而降的漏水澆滅看球興致，朋友外套後面和他的褲子都濕掉，實在看得很掃興。

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換局期間請工作人員協助，可在等待期間，他們卻被要求靠著牆壁站，完全看不到球賽，「甚至工作人員一度要求我們回到原座位上。但是原座位在漏水，我們有除了沿著牆壁站之外的選擇嗎？」

更遺憾的是，原PO被換到一個「大家一直走來走去，會被影響觀賽體驗」的座位，「甚至我的膝蓋還被踢到。」這令他最後敗興而歸，也不禁直呼「請問遠雄和主辦單位，這種事情發生在你們身上，你們可以接受嗎？」

貼文引發議論，「真的很丟臉！一個首都的國際賽事結果體育場地在漏水」、「這可以要求退費了吧，觀賽體驗感直接消失殆盡」、「不是你們犯錯還要貼著牆壁站，這感覺超不舒服。」還有其他苦主也現身，「512區13排27號，也是被水滴到懷疑人生」、「我也坐到了漏水位。」

蔣萬安上午被問到大巨蛋昨天還在漏水，連韓媒都關注到此議題，會不會淪為國際笑話？蔣萬安表示，台北市體育局與公正第三方技師公會於12日到大巨蛋會勘，發現仍有漏水情形，依照合約開罰120萬元。

蔣萬安說，已經要求體育局，不管是12強賽事或颱風期間，會再和第三方公正單位隨時進場會勘，如果發現有漏水，就依合約開罰每天10萬元，最高上限300萬元。

※原文獲原PO授權引用。