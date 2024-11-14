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質疑藍組網軍抹黑陳時中挨告　「無良公關」等4人兩度不起訴

▲▼政務委員陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中參選台北市長時，網傳藍軍將發動抹黑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

2022年台北市長選舉期間，粉專「無良公關」、「無良公關公司」先後PO出一張照片，暗指國民黨計畫以狗仔偷拍、網軍抹黑民進黨籍候選人陳時中，徐巧芯不滿照片中的文件簽名遭偽造，控告無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師等違反《選罷法》，台北地檢署2023年以難認被告故意捏造事實等主觀犯意，處分4人不起訴，經高檢再議發回，北檢14日再次不起訴。

臉書「無良公關」、「無良公關公司」的管理人分別是陳冠宇、張朝龍，2022年11月間，臉書和LINE群組流傳一份文件，內容指稱國民黨策劃、找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有當時的國民黨台北市長候選人蔣萬安、市議員候選人徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

徐巧芯等人不甘名譽受損，提告無良公關涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》偽造私文書、偽造署押罪及加重誹謗罪等罪，後續又持續追加提告曾轉貼該則PO文的粉專「謝立聖插畫」、「杜承哲醫師」。

陳冠宇、張朝龍、謝立聖、杜承哲等4人都承認有發表或張貼該文案，但是以質疑的方式，希望徐巧芯等能出面說明文件的真實性。「無良公關」管理員陳冠宇指出，是有網友傳該訊息給他，且說來源是黨內友人洩出來，他比對網路上找到的其他簽名文件相似，才會在「無良公關」張貼。

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯不滿遭假簽名文件抹黑，控告「無良公關」等粉專違反《選罷法》。（資料照／記者屠惠剛攝）

「無良公關公司」管理員張朝龍解釋，發表文章時「無良公關」的貼文已經在網路上流傳，因為不確定文件真假，才會標記徐巧芯跟蔣萬安澄清，且文章是用問號。

杜承哲表示不認識「無良公關公司」的人，他看到文件比對之前的筆跡覺得相同，因此認為是真的，才會在該篇文章下留言，看到其他人留言後覺得可能有問題就刪除。

謝立聖指出，他轉貼「無良公關公司」的文章，看到文件上面有徐巧芯的簽名，認為和她之前的字跡相同，覺得文件是真的才轉貼文章，該文件不是他製作也跟他無關。

台北地檢署認為，被告等人非具有能辨認文件或簽名真假能力之相關專業人士，在網路上瀏覽、取得該等文件時因簽名與本人相符而誤信該文件為真，非違常情，被告等認為該文件為真，轉貼並且評論為個人意見合理表達，台北地檢署認為難認被告有何虛構謠言、故意捏造事實誹謗、意圖使人不當選之主觀犯意，不起訴處分。

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