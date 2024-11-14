與陳時中聚會！在場醫師還原餐敘狀況：脫下白袍應有打扮的自由

▲王鴻薇爆料翻車。（圖／王鴻薇提供）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨立委王鴻薇日前爆料政委陳時中、時任中華開發資本資深副總經理王必勝出席飯局有「香肩美女」相伴，後證實皆為執業醫師，王鴻薇為此向女醫致歉。其中一名當事人、醫師唐櫻翠發文表示，身為一個口腔顎面外科女醫師，不管在工作還是生活中，她都為身為女性感到驕傲，脫下白袍後，也應該擁有打扮自信亮麗的自由。

唐櫻翠在IG發文表示，她這幾天人不在台灣，因為時差關係，比較晚才得知自己8月被偷拍。回想當天狀況，她和平常一樣，穿了一件很喜歡的禮服，與很多不同領域的醫師姐妹笑談各自的專業與趣事，「當天難得阿中政委也有來，他聽著大家分享不同的話題和意見，政委總是客氣且謙卑回應大家的問題，是北醫人尊敬的前輩」，當天餐敘後，是其中幾位學姐送「阿中」離席的。

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接著唐櫻翠談到，身為一個口腔顎面外科女醫師，不管是在工作還是生活，她均以身為女性而感到驕傲，對自身專業更是充滿自信，不斷追求進步，不論穿不穿白袍，她都要求自己要活得漂亮且真實。

只是即便如此，唐櫻翠坦言，她也經歷過女性在社會上被標籤化、物化的困擾，但不管是什麼職業，「包括平日專注於診治病患的女性醫師，脫下白袍後也應該擁有打扮自信亮麗的自由，傳統的刻板印象不該成為限制社會發展的枷鎖」。

最後唐櫻翠也說，如果被說看起來不像醫師，她便當成是稱讚，感謝大家的關心與問候，期待有一天女性不再被物化，任何性別也都被尊重，不要成為抵損他人的工具。

此外，遭指「香肩美女」的振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學也表示，「田醫師沒有任何政治傾向」，對於陳時中，她就只是尊敬。針對8月6日的晚宴，共有20多人，現場很多醫師，因為尊敬陳時中，所以她和其他女醫師一起送對方下樓，也寒暄幾句。