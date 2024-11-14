北市9成國小喝保久乳　教育局出招辦「鮮奶研習」盼學校改訂

▲北市教育局辦研習活動，由選喝鮮奶的學校分享發放作業流程。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央推動「班班喝鮮乳」政策，北市145所國小有超過9成學校考量冷鏈與食安問題選擇喝保久乳，僅有12校喝鮮奶。台北市教育局為鼓勵更多學校改訂鮮奶，首辦研習活動，邀請4所選喝鮮奶的學校示範校內發放鮮奶的作業流程，盼減少學校選喝鮮奶的疑慮。

北市教育局昨舉辦首場「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」研習活動，邀請龍安國小、景美國小、立農國小及義方國小等4校分享鮮奶發放作業流程，有50所學校參與研習和座談。

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龍安國小表示，校內規畫原則是「行政量能支出最少」，為此建立完善的實施要點，從分裝、飲用到回收，皆建立完整的SOP，並將實施方式、QA等相關資料置於校網，公告給親師生，讓資訊透明化。義方國小則將學童喝剩餘的牛奶則製作成牛奶肥料，應用於校內小田園。

立農國小分享，校內營養午餐原本就有提供鮮乳，學生對飲用鮮乳的流程已非常熟悉，學校經過內部溝通後，目前推行順利。景美國小說，事前積極與廠商溝通討論配送事宜，另因豆奶尚未決標，校內家長會也先行購置提供給乳糖不耐症的學生飲用。

教育局表示，此次研習除了經驗分享外，也規劃綜合座談，學校之間彼此交流飲用經驗，希望透過此次研習，讓學校觀摩友校執行方式，鼓勵飲用保久乳的學校借鏡成功的運作模式，也能選喝鮮奶。





▲龍安國小由家長會和學童協助鮮奶分裝與配送工作。（圖／北市教育局提供）