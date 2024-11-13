龍年「大出」！陸部分城市人口增加　官方急推生育政策刺激民眾

▲大陸部分地區出現生育率「反彈」回升的現象。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣東全域、山東青島、湖北天門、陝西寶雞、內蒙古阿拉善盟等地今（2024）上半年出生人口數量較往年增加，出現「反彈」趨勢，有望在持續下探的生育人口曲線上回推一把。大陸國務院此前提出「支持生育」的相關政策，部分地方政府也急速跟進，期待能在政策支持下，刺激民眾生育，緩解人口減少壓力。

《澎湃新聞》報導，今年7月，在廣東省人口發展研究院、廣東省人口基金會舉行的專題座談會上，一組數據吸引了公眾的注意。座談會透露，今年1至6月，廣東住院分娩活產數較去年同期增長1.4%，出生人口下降趨勢或有望緩解。

除「龍年」給民眾帶來的生育偏好外，部分專家表示，地方已經推出的生育支持政策，不僅涵蓋生育假期的延長、經濟補貼的增加，還深入到托育服務的擴展、醫療保障的完善以及社會文化的引導等多個層面，提升育齡民眾的生育意願。

在大陸中央祭出的各項生育紅利政策下，「經濟支持」被視為是刺激民眾生育最關鍵的一點。大陸全國已有23個省份研究實施生育補貼制度，20餘個省份將輔助生殖類醫療服務納入醫保支付範圍。

湖北宜昌伍家鄉生育二孩獎勵2萬元（人民幣，下同），生育三孩及以上獎勵5萬元；江西上猶縣對生育二孩、三孩的家庭，分別給予一次性獎勵7000元及13000元。

此外，生育服務和養育時間也有地方跟進政策。其中，大陸各省份普遍設立15天左右的配偶陪產假，5至20天的育兒假，產假也普遍延長至158天以上。