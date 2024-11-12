基隆中山高中團膳「藏2cm針頭」　肉品廠商認了：作業員疏失

▲基隆市中山高中學生午餐主菜「梅干扣肉」，竟混有2公分針頭，市府組成稽查小組調查。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市中山高中8日傳出午餐主菜「梅干扣肉」裡，竟混有2公分針頭，疑似為豬隻疫苗針具，幸好學生即時發現未吞下肚。對此，基隆市府迅速啟動跨縣市聯合稽查及溯源，源頭肉品廠商嘉一香昨（11日）坦承是作業人員疏失，疑未依標準作業流程執行豬腿肉金屬檢測，致學生午餐梅干扣肉發現針具異物。

基隆市府9日下午接獲民眾陳情，得知學校午餐針具異物事件，旋即聯繫組成跨縣市稽查小組，但由於10日是週日，團膳廠商休息，故周一11日凌晨於食材烹煮前，抵達團膳廠商「士福美食股份有限公司」的廚房稽查。經稽查人員將相關進出貨單據及菜單用量等資料比對，於中午請源頭肉品廠商「嘉一香」到校說明，並要求團膳廠商暫停使用「嘉一香」CAS豬肉角。

經訪談後，肉品廠商「嘉一香」坦承疏失，疑似是作業人員未依標準作業流程使用金屬檢測器檢測，造成食材異物發生，後續將由權管單位追究相關責任。

▲基隆市府11日至團膳廠商廚房稽查，並通知源頭肉品廠商到校說明。（圖／記者郭世賢翻攝）



至於校方事發當天未立即通報，隔了2天才在11月10日通報教育處，依「校園安全及災害事件通報作業要點」規定，依法規通報事件，應於知悉後，於校安通報網通報，至遲不得逾24小時；如發生疑似食品中毒事件，更須依「教育部校園食品事件處理作業標準說明書」規定，於2小時內進行校安通報。學校疑似延遲通報部分，市府重申學生相關安全事件，務必立即通報，至遲不得逾24小時。

▲本案食安事件處理流程。（圖／記者郭世賢翻攝）



市長謝國樑相當重視校園食安問題，本年度訂定基隆市學校午餐自治條例及相關要點後，更增加訪廠頻率，教育及衛生單位於學期初，皆需至食材供應商及團膳廠商訪視，一年至少兩次，訪廠結果並供各校作為招標評選之評分參考。

市府將更精進增列HACCP輔導訪視團膳廠商，並要求得標廠商提供定期訪視源頭廠商資料，確保供貨來源品質。在源頭肉品廠商確認改善前，學校可自主暫停嘉一香CAS豬肉角，改以其他品牌或以肉片、肉絲等其他品項替代供應。