台東國際教育成果展　饒慶鈴：培養學生全球視野

▲台東首度舉辦國際教育成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣113年國際教育成果展於12日登場，以「立足台東，放眼國際」為主軸，結合各校國際教育與英語教育的成果展示，為學生提供了多元文化的學習與體驗機會。台東饒慶鈴表示，台東首次辦理國際教育成果展，希望讓更多人看見臺東在推動國際教育的努力與成果，並期望讓台東學生擁有全球視野。

台東縣政府說明，此次活動由富山國小與美和國小共同承辦，並獲多所學校及協辦單位的大力支持，現場嘉賓雲集，各校師生和家長熱情參與，場面熱鬧非凡。開幕式特邀全國舞蹈優勝學校知本國小帶來原住民舞蹈表演，以富有地方文化的演出揭開活動序幕，展現台東多元文化的獨特魅力。

饒慶鈴表示，愈國際化的時代，發展要愈在地，台東雖有全國10分之1土地，卻僅有100分之1人口，不但有7個原住民族群，還有閩客、新住民，因此，孕育了豐富多元的文化，我們透過國際教育，將這些文化元素與國際接軌，讓世界看見臺東的獨特之處。這也與我們這次的活動主軸「立足臺東，放眼國際」，互相呼應提醒我們要擁有全球視野，積極參與國際社會。

台東縣教育處指出，展覽內容多樣，希望能呈現台東各校在國際教育上的創新與成就。例如，富山國小與菲律賓姊妹校Berkeley School進行線上交流，雙方共讀繪本並介紹台灣美食；椰油國小分享參與「113年夏威夷太平洋藝術節文化交流活動」的經驗；綠島國中則透過學生雙語導覽的方式，介紹在地景點，充分展現雙語教育成效。

現場體驗區精心設置靜態展示區與動態體驗區，靜態區展示各校國際交流成果與課程發展，動態體驗區則帶來8個多元文化攤位，提供如越南春捲、泰式奶茶等異國美食品嘗，讓學生在趣味中學習，並親身體驗不同文化的風采。此外，台東縣英語行動列車特地在現場設置AR/VR教學情境體驗區，並邀請2位外籍英語教師與學生互動，讓語言學習生動有趣，活動現場洋溢濃厚的國際氛圍。

此次國際教育成果展的圓滿成功，不僅突顯了臺東在推動國際教育方面的積極投入，更展現了縣府對未來世代的期待。未來，縣府將持續推動國際教育，為學生創造更多接觸國際的機會，幫助台東的學子們在全球化的時代擁有競爭力，並在國際舞台上發光發熱，讓台東在世界版圖上留下深刻印記。