台中悍婦「飆75公里8地瘋狂縱火」兄姊都受傷　二審仍判8年半

▲周婦去年半夜騎車載汽油桶作案，2個半小時飆行75公里。（圖／ETtoday製圖）



記者白珈陽／台中報導

台中市周姓婦人與親友有遺產糾紛，並與數名男子有感情糾紛，去年7月間半夜騎車狂飆75公里，載汽油一路前往台中梧棲、彰化伸港、南投草屯等8處地方縱火，導致5人燒傷，一審依殺人未遂、放火罪判刑8年6月。檢察官認原審判太輕、周婦認為判太重，都提起上訴，二審維持原判，並於昨（13）日裁定延押。全案仍可上訴。

檢警調查，周婦（61歲）跟親友因細故心生不滿，去年7月2日凌晨2時許，準備4桶汽油、瓦斯噴槍，前往林姓男子的母親梧棲住處潑灑汽油引燃，幸沒人受傷；接著她前往彰化伸港，朝不認識的姚姓住戶家門口放火；隨後再到彰化市彰新路不認識的郭姓住處住處縱火，造成郭一家3人燒燙傷、嗆傷及一氧化碳中毒。

周婦再到彰化市一德南路友人的工廠放火；凌晨4時許，又到她哥哥的南投住處放火，造成哥哥全身多處燒燙傷；隨後在前往姊姊的草屯住處作案，導致姊姊手臂燙傷。周返回台中，騎到大里區蕭姓親戚家縱火，又想到曾與東區某宮廟主委有糾紛，再跑到宮廟放火。最後周帶著2瓶未使用完的汽油向警方自首。

一審法官審酌，周承認與哥哥有遺產糾紛，是出於報復之心而選擇以潑灑汽油且點燃方式宣洩心中積怨，行為惡劣，此部分構成殺人未遂；另周與姊姊也有遺產糾紛，與部分男子有感情糾紛，而陸續犯下其他7次縱火，考量縱火位置及火勢並非劇烈，難認有殺人犯意，但仍構成放火罪，依1個殺人未遂罪、7個放火罪，判刑8年6月有期徒刑。

▲遭縱火的住家內部被燒得焦黑。（圖／資料照）



不過，檢方跟周婦都對一審量刑不滿，均提起上訴。檢察官認為周婦案發是已是有人生經歷的成年人，能預見以播灑汽油、放火燃燒，會造成住宅毀損甚至人員傷亡，竟還故意為之，且案發時間都是在凌晨，屋內住戶都在熟睡，恐因高溫及濃煙致死，原審量刑過輕。

周婦律師認為，周犯案後前往警局自首投案，面對司法制裁，且客觀結果沒造成重大實害，原審對一個62歲因病初犯之人顯屬過重。

針對檢方上訴部分，法官查，周婦行為雖造成他人生命高度危險，但經被害人及時發現自行撲滅火勢、通報警消滅火，幸未造成大獲；考量周婦案前無犯罪紀錄，素行尚可，又根據被害人住處毀損況狀、證詞，周婦辯稱僅有恐嚇之意的說詞，尚可採信，而檢方沒有再提出其他犯罪證據補強。

周婦部分，法官認為周婦於警詢時，稱「我都是在大門前縱火、不知道有沒有人傷亡」等語，無從證明周婦對於殺人未遂部分，有主動陳述、接受裁判之意，不符合自首要件，自首不成立；依據醫院診斷證明，周婦案時精神狀態，並無辨識是非或行為控制能力顯著降低的情形；周婦也未與被害人和解。

二審審酌，周婦僅因與被害人有財產糾紛而情緒失控，發生放火行為，其動機並非有不得已的苦衷，難認客觀上足以引起一般同情，考量比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止原則等，原審判刑應執行有期徒刑8年6月，符合比例原則，檢察官認為原判太輕、被告認為太重，均為無理由，應予駁回。

此外，周婦於今年8月22日執行羈押，至11月22日羈押期將要屆滿，昨日法官訊問周婦、辯護人及檢察官意見後，認有繼續羈押必要，裁定延押。