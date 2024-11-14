國民法官首案！男告白遭拒...埋伏1夜13刀砍死他　判賠737萬

▲黃男向施姓男同事告白遭拒，狠砍13刀奪命，遭判無期徒刑。（圖／資料照）



記者吳佩蓁／台中報導

台中一名22歲黃姓男子因向施姓男同事告白被拒，竟在施家廁所埋伏1夜後，持雙刀朝對方頸、胸猛砍13刀致死，成為全台首宗件國民法官案件。刑事部分，一審國民法官庭依殺人罪判處黃男無期徒刑，民事部分，施父母向黃求償802萬元，但黃否認故意殺人，辯稱他是過失致死，只願賠637萬餘元，台中地院審理後，判決黃應賠償737萬元，可上訴。

判決指出，黃男畢業於東海大學法律系，2021年認識同校電機系的施男，並經施男介紹加入直銷公司，雙方互動熱絡；2022年4月間黃男向施男告白，遭施拒絕且刻意疏離後，黃男多次跑到施男打工處及租屋處堵人，試圖挽回雙方情誼，造成施男極大壓力及困擾。

2022年10月19日下午5時許，黃男又跑到施租屋處想與對方溝通未果，經施男房東勸離後，黃竟到刀具店購買2把料理刀，並以忘帶鑰匙為由，找來鎖匠打開施男租屋處大門，並侵入屋內躲藏在廁所埋伏，但當晚施男聽從友人建議，並未返回租屋處。

直到20日晚上8時許施男返家後，黃隨即現身，雙方發生激烈爭執，黃一怒之下朝施頸部、胸口猛砍13刀，造成施重傷送醫不治，黃男見狀主動打電話報案，並稱自己是失手殺害施男。

▲黃男一度供稱是金錢糾紛犯案，檢警攻破心防後，才坦承是情殺。（圖／資料照）



國民法官庭審理時，黃男坦承侵入住宅，但否認殺人，辯稱是過失致死，但法庭根據被害人傷勢、刀傷深度、相關監視器畫面、驗傷診斷證明、證人描述等證據，不採信黃男辯詞，依殺人罪判處黃無期徒刑，但黃不服上訴，台中高分院將於11月27日宣判。

民事部分，施男父母就扶養費、醫療及喪葬，精神撫慰金等，向黃男求償共計802萬9595元；黃男表示他對刑事判決所整理之不爭執事實沒有意見，但黃否認故意殺人，辯稱施男傷勢是意外刺傷、割傷造成，只願賠償家屬637萬5843元。

台中地院審理認為，黃男預先在刀具店購買2把38公分、24.5公分長的料理刀，且施男身中13刀，左胸遭刺入肺尖6公分，足見黃殺意甚明，認定黃是故意殺害施男。

審酌施男父母驟逢其子無端遭被告殺害，與其天人永隔，泣不成聲，造成永久無法磨滅之傷痛，判決黃男應賠償施男父母精神撫慰金各250萬，及其餘費用，共計737萬5843元，可上訴。