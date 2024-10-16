還有3個多月！2025台灣燈會在桃園　謝美英籲張善政團隊加快腳步

▲2025台灣燈會在桃園，謝美英籲張善政團隊加快腳步。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會於明年2月12-23日，在桃園青埔舉行。桃園市議會定期會15日進行觀光旅遊局工作報告，市議員們紛紛針對明年燈會準備工作，提出質詢。無黨籍市議員謝美英說，台灣燈會被國際稱許是「沒有雲霄飛車的迪士尼」，顯見台灣燈會對行銷台灣的重要性。

然，距台灣燈會的舉辦日期只有3個多月，迄目前不僅主燈還未確定，停車位大幅減少、志工招募等各方問題未就緒，對比上一屆台灣燈會在桃園，張市府似乎慢很多拍！比照9年前桃園舉辦台灣燈會，此時前市府早早就開始大張旗鼓宣傳，甚至提早一年帶隊前往離島行銷與邀約，出國參訪也是把燈會掛嘴邊。

▲徐玉樹要求觀旅局做好超前部署。（圖／黨團提供）

反觀張善政似乎難開金口，就連到邦交國、或在市府接待友邦也沒看到邀約，市府宣傳力道明顯不足，建議市府善用張善政擔任宣傳大使，提醒市長，找到機會就該昭告天下。另外，2016年台灣燈會首次在桃園舉辦，當時重要交通接駁工具機場捷運延後通車，鄭市府早早啟動配套，擇定大園海軍基地成主要接駁站，中路風禾公園也納入接駁。

▲市議員林政賢要求觀光旅遊局精心推動主燈構想。（圖／黨團提供）

但這一次，上周交通委員到桃園視察，才看到市府在喊車位不夠。謝美英說，2016年台灣燈會在桃園有2.5萬車位，現在僅有7980個車位情，令人擔憂交通大打結！謝美英也提醒，燈會需要大力招募志工，2016年共招募1800名學生及4200名社會志工，總共6000人，明年燈會還沒看到相關訊息，也讓人擔心。

謝美英說，2016台灣燈會創下21項紀錄，吸引2050萬人次參觀，甚至在228當天創1天369萬人次的成績，希望今年相同場地，能再創佳績。國民黨團總召徐玉樹要求觀旅局做好超前部署，遊客除了到台灣燈會賞燈外，事先要廣為宣傳桃園哪裡有好玩、好吃的地方。

市議員林政賢要求觀光旅遊局精心推動主燈構想，積極動員本地觀光業者參與，並加強國際宣傳，以吸引更多遊客了解桃園的獨特魅力，提升市內觀光收益。此外，林政賢也關注交通接駁規劃，希望市府提前做好準備，確保參觀者的便利。

觀旅局長周柏吟答詢表示，台灣燈會明年2月7日試營運至2月23日閉幕，各項籌備工作持續進行中，由於周邊居民及環境與9年前不同，停車空間大幅減少，將鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具來賞燈。包括：市議員楊朝偉、陳美梅、周玉琴、林政賢、張碩芳、徐其萬、葉明月、王仙蓮、陳韋曄、簡志偉、張桂綿等人，也針對台灣燈會議題提出質詢。