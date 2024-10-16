　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

還有3個多月！2025台灣燈會在桃園　謝美英籲張善政團隊加快腳步

▲2025台灣燈會，謝美英籲張善政團隊加快腳步

▲2025台灣燈會在桃園，謝美英籲張善政團隊加快腳步。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會於明年2月12-23日，在桃園青埔舉行。桃園市議會定期會15日進行觀光旅遊局工作報告，市議員們紛紛針對明年燈會準備工作，提出質詢。無黨籍市議員謝美英說，台灣燈會被國際稱許是「沒有雲霄飛車的迪士尼」，顯見台灣燈會對行銷台灣的重要性。

然，距台灣燈會的舉辦日期只有3個多月，迄目前不僅主燈還未確定，停車位大幅減少、志工招募等各方問題未就緒，對比上一屆台灣燈會在桃園，張市府似乎慢很多拍！比照9年前桃園舉辦台灣燈會，此時前市府早早就開始大張旗鼓宣傳，甚至提早一年帶隊前往離島行銷與邀約，出國參訪也是把燈會掛嘴邊。

▲2025台灣燈會，謝美英籲張善政團隊加快腳步

▲徐玉樹要求觀旅局做好超前部署。（圖／黨團提供）

反觀張善政似乎難開金口，就連到邦交國、或在市府接待友邦也沒看到邀約，市府宣傳力道明顯不足，建議市府善用張善政擔任宣傳大使，提醒市長，找到機會就該昭告天下。另外，2016年台灣燈會首次在桃園舉辦，當時重要交通接駁工具機場捷運延後通車，鄭市府早早啟動配套，擇定大園海軍基地成主要接駁站，中路風禾公園也納入接駁。

▲2025台灣燈會，謝美英籲張善政團隊加快腳步

▲市議員林政賢要求觀光旅遊局精心推動主燈構想。（圖／黨團提供）

但這一次，上周交通委員到桃園視察，才看到市府在喊車位不夠。謝美英說，2016年台灣燈會在桃園有2.5萬車位，現在僅有7980個車位情，令人擔憂交通大打結！謝美英也提醒，燈會需要大力招募志工，2016年共招募1800名學生及4200名社會志工，總共6000人，明年燈會還沒看到相關訊息，也讓人擔心。

謝美英說，2016台灣燈會創下21項紀錄，吸引2050萬人次參觀，甚至在228當天創1天369萬人次的成績，希望今年相同場地，能再創佳績。國民黨團總召徐玉樹要求觀旅局做好超前部署，遊客除了到台灣燈會賞燈外，事先要廣為宣傳桃園哪裡有好玩、好吃的地方。

市議員林政賢要求觀光旅遊局精心推動主燈構想，積極動員本地觀光業者參與，並加強國際宣傳，以吸引更多遊客了解桃園的獨特魅力，提升市內觀光收益。此外，林政賢也關注交通接駁規劃，希望市府提前做好準備，確保參觀者的便利。

觀旅局長周柏吟答詢表示，台灣燈會明年2月7日試營運至2月23日閉幕，各項籌備工作持續進行中，由於周邊居民及環境與9年前不同，停車空間大幅減少，將鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具來賞燈。包括：市議員楊朝偉、陳美梅、周玉琴、林政賢、張碩芳、徐其萬、葉明月、王仙蓮、陳韋曄、簡志偉、張桂綿等人，也針對台灣燈會議題提出質詢。

ET快訊
齊柏林之子苗栗演講　竟遭羞辱
黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」！　陸網氣炸
綠鬣蜥狂繁衍　屏東遭攻陷淪「侏羅紀公園」
孫安佐喊話狄鶯、孫鵬
新青安核貸金額破6400億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Xpark小小生命大慶典　即起迄12／31日來館壽星獨享生日特典

桃園「有AI哈客松創點子大賽」　結合科技推廣客語學習

桃竹苗分署13選手競逐全國身障者技能競賽　女裝選手游懿文拚佳績

桃園「微酵派對」市集10／ 26登場　推出多項有趣互動體驗

還有3個多月！2025台灣燈會在桃園　謝美英籲張善政團隊加快腳步

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭吃一輩子」　苗栗縣府道歉了

2025萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

新北5區全品項農損救助　10／28前可到公所申請

台南永康學生無校可讀　蔡育輝嗆解編文小用地讓奇美醫院獲利

營造無油煙用餐環境　台東縣府呼籲餐飲業落實油煙防制

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

謝國樑被柯文哲USB記載200　認家族有來往：全力配合調查

高雄早餐名店「排煙管竄煙」　消防灌救...阿北一旁淡定吃

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

北韓開炸京義線道路影像曝光　路標諷刺說再見

中國海警4船侵擾我國海域10小時　海巡艦艇「逼近對峙」畫面曝光

Xpark小小生命大慶典　即起迄12／31日來館壽星獨享生日特典

桃園「有AI哈客松創點子大賽」　結合科技推廣客語學習

桃竹苗分署13選手競逐全國身障者技能競賽　女裝選手游懿文拚佳績

桃園「微酵派對」市集10／ 26登場　推出多項有趣互動體驗

還有3個多月！2025台灣燈會在桃園　謝美英籲張善政團隊加快腳步

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭吃一輩子」　苗栗縣府道歉了

2025萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

新北5區全品項農損救助　10／28前可到公所申請

台南永康學生無校可讀　蔡育輝嗆解編文小用地讓奇美醫院獲利

營造無油煙用餐環境　台東縣府呼籲餐飲業落實油煙防制

《春天的花蕊》作曲人詹宏達辭世　享壽67歲

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》一天銷量破300萬套　史上最多182名角色

打爆孫安佐「贏也不光榮！」　韓森回應二番戰戰帖：網友會想看嗎

減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝　多吃蛋白質也管用

無人機入侵平壤「南韓軍方是主謀」　金與正：我們已掌握確切證據

巴西女9歲喪父立志當警察　25年後親手抓住殺父殺手

Xpark小小生命大慶典　即起迄12／31日來館壽星獨享生日特典

桃園「有AI哈客松創點子大賽」　結合科技推廣客語學習

桃竹苗分署13選手競逐全國身障者技能競賽　女裝選手游懿文拚佳績

桃園「微酵派對」市集10／ 26登場　推出多項有趣互動體驗

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭」　苗栗縣府道歉了

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

Xpark小小生命大慶典　即起迄12/31日來館壽星享特典

東方淨苑募捐百萬　助颱風受災退休師重建家園

萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

台南永康學生無校可讀蔡育輝嗆解編文小用地造成

2025台灣燈會　謝美英籲張善政團隊加快腳步

桃園「微酵派對」市集　10/ 26登場　

桃竹苗分署13選手　參與全國身障者技能競賽

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

新北5區全品項農損救助　10／28前可到公所申請

6都唯一南消評核9大項皆獲特優黃偉哲肯定

桃園有AI哈客松創點子大賽　推廣客語學習

南消培養高級救護技術員有成

更多熱門

相關新聞

中壢大學生家庭變故　申請借掛戶籍遭拒

中壢大學生家庭變故　申請借掛戶籍遭拒

一名大學生因家庭因素，父親離台後，他變成流浪戶籍。該名學生目前戶籍設在高雄市某區公所，因來中壢讀大學，想把戶籍遷到中壢，以申請清寒證明，經詢問區公所、學校都被拒絕借掛戶籍。市議員謝美英1日於市議會民政局工作報告質詢局長劉思遠，獲回覆「個案」協助戶籍借掛在戶政事務所。

佔車位爆衝突！高雄夫妻與鄰居互毆進警局

佔車位爆衝突！高雄夫妻與鄰居互毆進警局

市議員謝美英促成立長照處　加強服務效能

市議員謝美英促成立長照處　加強服務效能

「孕婦親子停車標誌」糗被誤認為加油槍　交通部推新版

「孕婦親子停車標誌」糗被誤認為加油槍　交通部推新版

把車停在汽車格！中午要開走「卻變機車格」

把車停在汽車格！中午要開走「卻變機車格」

關鍵字：

2025台灣燈會謝美英張善政團隊停車位

讀者迴響

熱門新聞

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

即／ASML財報暴雷「重挫13%」！半導體集體跳水

2警遭毒駕撞死　警政署認定因公殉職

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

齊柏林之子苗栗演講　遭辱「靠爸餘蔭吃一輩子」

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

拆我屋者全家必死！高雄男「以死詛咒」拆遷工程　

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭」　苗栗縣府道歉了

周刊爆柯文哲USB記載「謝國樑200」　北檢回應了

狂拉血便2年！她「大腸整個塞住」末期了　醫嘆問題在馬桶

趁小女友熟睡侵犯！他賠2百萬+結婚換輕判

更多

最夯影音

更多

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面