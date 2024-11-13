愛心不間斷！喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

▲喜悅獅子會15周年捐復康巴士。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

喜悅獅子會12日慶祝成立15周年，會長鄭愛華偕同獅友們捐贈一輛復康巴士予新北市政府，並由市府副秘書長柯慶忠代表受贈。鄭愛華表示，為回饋鄉里並延續公益精神，喜悅獅子會在這特別的一年，以會的名義捐贈復康巴士，希望能協助更多在地身心障礙者及行動不便的長者，提供所需的交通服務。

捐贈儀式上，國廣公司董事長張國龍、國際獅子會300B1區前總監楊燦煌、喜悅獅子會榮譽會長楊陳玉霞、立委林淑芬助理及市議員李倩萍助理等多位貴賓共同見證了這份善舉。柯慶忠回顧，2019年時喜悅獅子會10周年時也曾捐贈坪林區接駁車，協助長者就醫及學童上下學，感謝喜悅獅子會長期支持新北市的交通服務。此次捐贈的復康巴士，已是新北市第820輛，市府將妥善運用，提供行動不便者更便捷的無障礙交通環境。

▲喜悅獅子會現任會長鄭愛華（左2）賢伉儷偕同獅友12日捐贈1輛復康巴士給新北市政府，由新北市府副秘書長柯慶忠（右2）、社會局副局長許秀能（右1）代表受贈。

社會局補充，目前新北市共有749輛復康巴士來自民間團體與市民的愛心捐贈，經汰換後實際營運中的復康巴士為552輛。新北市約有18萬名行動不便的身心障礙者及高齡長輩，復康巴士成為他們就醫、復健、就學、就業的重要交通工具，社會局也對各界的支持表示感謝。

如有搭乘需求者，可撥打專線02-8258-3200預約，或透過線上系統：https://www.ycbus.org.tw/rayman/netbook.htm預訂。若有捐贈意願，歡迎搜尋「新北市好日子愛心大平台」，將善意傳遞到有需要的人手中。