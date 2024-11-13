追火車10周年！2025新北鐵道馬拉松　早鳥報名享優惠

▲追火車10周年！2025新北鐵道馬拉松。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



記者戴上容／新北報導

2025年新北市鐵道馬拉松將於明年4月20日熱力開跑，迎來10週年重要里程碑。賽事設有競賽組、變裝組與企業團體競賽組，12日11時正式開放報名。新北市長侯友宜於記者會上邀請跑友們共襄盛舉，共同見證「追火車」10周年，並把握早鳥報名優惠。侯友宜表示，本屆鐵道馬限量開放1,100隊，歡迎熱愛運動的朋友們踴躍組隊參賽！

侯友宜指出，自第9屆引入7神IP角色以來，鐵道馬深受跑友喜愛。此次10週年賽事將延續7神IP創意，將角色融入賽事物資中，陪伴跑友一起「追火車」。此外，本屆特別推出「黃金10小時」報名優惠、企業專屬訓練營，並聯合在地店家限時限量推出10週年限定好物，邀請大家來體驗新北市貢寮、雙溪的美景與在地美食。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，「黃金10小時」優惠於記者會後11時準時開放，凡於10小時內完成報名及付款者，可享95折優惠並獲早鳥限量色跑衣。此外，報名10隊以上的企業團體將獲得企業專屬訓練營，包括賽前飲食控制、跑步訓練等課程，為參賽企業提供全方位準備。

楊宗珉說，這次賽事還號召在地店家推出10週年限定好物，如手工吐司、石花凍飲及特色小點心等，讓跑友在比賽中體驗在地風味。記者會中，特別邀請連續9屆參賽的追友楊國亨接受侯友宜頒發忠誠追友榮譽獎，並分享他從2016年首屆參賽以來的精彩歷程。他表示：「運動是最好的健康投資」，並誠摯邀請大家見證鐵道馬的10週年。

觀旅局表示，即日起，鐵道馬報名正式開放！歡迎跑友前往伊貝特報名網了解更多賽事詳情，或鎖定「旅跑新北」臉書粉專及「新北市觀光旅遊網」查詢。