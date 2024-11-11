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閱讀府中雙城前世今生　板橋四維分館增設「枋橋城」知識學專區

▲板橋四維分館增設「枋橋城」知識學專區。（圖／新北市立圖書館提供）

▲板橋四維分館增設「枋橋城」知識學專區。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「板橋」是新北市的行政中心，也是交通樞紐和經濟重鎮的現代化商業都會區，但在1855年時，府中地區曾為一座枋橋古城，為了讓市民更了解板橋，新北市立圖書館板橋四維分館特別增設「轉角遇見枋橋城」在地知識學專區，收藏昔日枋橋古城周邊歷史建築、地方志、旅遊等新北學相關書籍，即日起至12月還有講座、走讀、彩繪等系列活動，邀大家一起來認識府中雙城的歷史脈絡，知道更多在地的文化。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，從日治時期的海山郡役所到臺北縣政府，乃至現今的新北市政府，政治經濟中心都在板橋「府中」，枋橋古城區為板橋發展的起源地，三百年來板橋最精采的歷史故事都從此開展，近年來新北市政府推動「府中雙城」十年願景計畫，打造「板橋府中美學示範基地」，讓市民深度體驗「府中雙城」地區的歷史人文以及在地特色，板橋四維分館更於今年增設「轉角遇見枋橋城」在地知識學專區，希望透過蒐羅、典藏板橋地區歷史、文化與生活等主題書籍，讓大家可以建立與這塊土地的情感連結。

▲板橋四維分館增設「枋橋城」知識學專區。（圖／新北市立圖書館提供）

「轉角遇見枋橋城」在地知識學專區，從「府中雙城」的脈絡延伸，收藏包括地方志書、社區故事、歷史與建築、林家花園、新北文學、旅遊等11個類別的書籍，並以昔日「枋橋古城」周邊的歷史建築與生活軌跡為主軸，精選了枋橋城、湳仔溪、公館溝、林家花園、接雲寺、慈惠宮、大觀義學、板橋公學校、枋橋建學埤、枋橋驛、聖若望教堂等11處景點，邀請枋橋文化協會負責人莊文毅講述在地故事，讓讀者可以透過語音導覽的方式，聆聽這塊孕育我們土地的故事。

搭配「轉角遇見枋橋城」在地知識學專區設置，板橋四維分館從11月11日起推出一系列推廣活動，11月23日「歡仔園迎尪公」講座，邀請政大台史所李明仁教授分享板橋浮洲地區的歷史與民間信仰；11月16日及30日「文化小書迷故事分享會」，則帶孩子透過閱讀《藝賞林園》與《迪毅堂—板橋義勇故事》繪本，了解板橋府中地區重要歷史象徵「林家花園」的建築美學與板橋第一家族的發跡故事，以及市定古蹟迪毅堂修復歷程與枋橋古城的歷史故事；12月3日及4日「湳仔溪文史走讀活動」，「老板橋人」莊文毅老師將帶大家走訪板橋的母親河「湳仔溪」，重新用文史記憶的角度看板橋。

11月11日至12月31日還有「板橋尋寶圖—認識枋橋城」彩繪活動與「轉角遇見枋橋城」臉書分享活動，邀請小朋友畫出枋橋城的文史景點，認識家鄉的歷史和特色；或者到枋橋城附近的湳仔溪、公館溝、林家花園、接雲寺、慈惠宮、大觀義學、板橋公學校、枋橋建學埤、枋橋驛、聖若望教堂等任一景點拍照上傳新北市立圖書館臉書，便可以獲得精美小禮以及抽超商禮券，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2252-1933。

▲板橋四維分館增設「枋橋城」知識學專區。（圖／新北市立圖書館提供）

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