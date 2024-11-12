快訊／余天女婿當詐團車手　「當庭付百萬」判2年緩刑5年

▲資深藝人余天的女婿陳鑒(後方右2)，涉加入詐團擔任車手頭，遭判刑2年。（圖／記者陳以昇攝）



記者黃哲民、吳佩蓁／新北報導

藝人余天和李亞萍的女兒余苑綺2022年因癌症離世，留下一對兒女，怎料其丈夫陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭，今年4月30日收取贓款時，被埋伏的警方當場逮捕。今（12日）新北地院宣判，審酌陳鑒當庭給付告訴人百萬元，且獲得原諒，判處有期徒刑2年，緩刑5年，且緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務，接受8小時法治教育課程。

▲陳鑒今年4月遭警方壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）



據悉，陳鑒與李姓男子等8名共犯，加入「知足常樂」、「上善若水」、「浩子」與「蠍子团队-（控台）」等藏鏡人所屬的詐團，由詐團其他成員以「股市憲哥」或「李老師」、「謝老師」等暱稱，透過通訊軟體散發炒股明牌等訊息，亂槍打鳥引誘網友上鉤，陳男扮演第一層或第二層「收水」、負責收取車手繳回的贓款，再上繳詐團轉為虛擬貨幣掩飾金流。

直到今年4月有受害人付了560萬元，要求獲利了結被拒才驚覺遭詐騙，報案後配合警方演戲，當場逮捕等候收款的陳鑒，並在他身上搜出208萬元現金。檢方依加重詐欺取財、洗錢、《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織等罪嫌起訴9嫌。

▲余天二女兒余苑綺與老公陳鑒（Gary）。（圖／記者李毓康攝）



新北地院7月29日首次開庭，其中李姓車手頭及其餘共犯均已認罪，但陳鑒及虛擬貨幣商共犯張男、莊女等3人皆不認罪。新北地院今宣判，陳鑒被判2年有期徒刑，緩刑5年，且緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務，接受8小時法治教育課程。