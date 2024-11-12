快訊／新北瑞芳30歲男潛水失蹤！遺體漂2天尋獲　家屬悲慟認屍

▲郭姓男子10日到新北瑞芳天府宮海域潛水失蹤，2天後尋獲已成浮屍。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、吳佩蓁／新北報導

新北市瑞芳區深澳路、天府宮旁海域，10日發生一起溺水意外，30歲郭姓男子與27歲姜姓友人相約到該處潛水，怎料郭男身穿潛水衣下水後，卻遭風浪沖離不見蹤影，友人發現後緊急報警求助，警消獲報後隨即動員搜索，但卻未發現郭男身影，直到今（12日）下午4時29分許，搜救人員在天福宮前海岸外25公尺海面上發現1具浮屍，打撈上岸後，經家屬現場指認，確認就是潛水失蹤的郭男。