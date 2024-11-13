西班牙「光影藝術大師」亞洲首展！獨特創作手法　探索人性情感

▲西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、人性情感。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

從設計到藝術，西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、情感、靈魂，不僅在歐洲打開知名度，成為西班牙最有影響力的當代藝術家之一，如今作品首度來台，舉行亞洲首次個展「光與影的情感語彙」，即日起至11月17日在空總「台灣當代文化實驗場」多功能廳展出。

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▲西班牙藝術家Arturo Álvare。（圖／主辦提供）

西班牙藝術家Arturo Álvare 原先在照明設計領域展開職業生涯，隨後逐漸創新，走向美學及藝術，燈飾及工藝作品在許多展會、雜誌中定期亮相，以前衛的設計和別具一格的風格受到關注，2000年至2004年間鞏固了他在西班牙的地位，同時也擴展至國際市場。

2016年後，他突破自我窠臼，解放設計思維，深入探索心靈、藝術，成為當代極具影響力的藝術家之一。他在2019年時，賣掉了自己於1994年創立的公司的照明部門，並繼續以「Arturo Álvarez」名義，創作更具藝術性的作品。

▲透過光影的變化，雕塑人像之間的關係也產生變化。（圖／記者林育綾攝）

「光與影」就像是他的畫筆，巧妙運用在作品中。他以不鏽鋼、鐵件等材質創作雕塑，再透過光影的加入，賦予意義、變化，讓作品呈現獨特魅力，探索人的內心情感、人性、人與人的關係。

▲〈背影之韻〉以朦朧的女性背影呈現出遙遠、無法觸及的情感，像是一個未曾說出的秘密，在靜謐中訴說時間的流逝。（圖／記者林育綾攝）

▲〈時光織影〉回憶祖母的溫柔與堅韌、情感與記憶緩緩揉合，展現出情緒的微妙層次與張力。（圖／記者林育綾攝）

▲〈遠古回聲〉詮釋人類的集體記憶與部落精神，宛如一件跨越時空的藝術遺珍，講述一個關於共同體與歸屬感的永恆故事。（圖／記者林育綾攝）

▲〈靈魂映照〉深入人性與群體動態的核心，透過嶄新的藝術語彙，引 領我們思索存在的意義，刻畫出人類情感的多重面貌。（圖／記者林育綾攝）

此次展覽「光與影的情感語彙 - Arturo Álvarez 亞洲首展」由歐斯堤照明與穎川畫廊攜手合作，在台灣當代文化實驗場展出，邀觀眾一起探索光影在藝術傳遞中的無限可能，將其化作承載情緒流動的獨特體驗，引發共鳴、觸動心靈，感受光影之間與靈魂的細膩交織。

展覽期間，歐斯堤照明將舉辦3場講座，邀請到知名室內設計師「工一設計」總監張豐祥、人文建築大師僕人建築空間整合總監李靜敏、歐斯堤照明總監呂正松，分享他們在設計與光影美學上的獨到見解。

光與影的情感語彙 - Arturo Álvarez | 亞洲首展

Light and Shadow Art Exhibition

展期：2024年11月13日（三）至11月17日（日）

時間：每日10:00—18:00

地點：台灣當代文化實驗場（多功能廳）