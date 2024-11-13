西班牙「光影藝術大師」亞洲首展！獨特創作手法　探索人性情感

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西班牙「光影藝術大師」Arturo Álvare來台首展！探索人性情感

▲▼西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、人性情感。如今作品首度來台，舉行亞洲首次個展「光與影的情感語彙」，即日起至11月17日在空總「台灣當代文化實驗場」多功能廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、人性情感。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

從設計到藝術，西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、情感、靈魂，不僅在歐洲打開知名度，成為西班牙最有影響力的當代藝術家之一，如今作品首度來台，舉行亞洲首次個展「光與影的情感語彙」，即日起至11月17日在空總「台灣當代文化實驗場」多功能廳展出。

▲▼西班牙藝術家Arturo Álvare。（圖／主辦提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西班牙藝術家Arturo Álvare。（圖／主辦提供）

西班牙藝術家Arturo Álvare 原先在照明設計領域展開職業生涯，隨後逐漸創新，走向美學及藝術，燈飾及工藝作品在許多展會、雜誌中定期亮相，以前衛的設計和別具一格的風格受到關注，2000年至2004年間鞏固了他在西班牙的地位，同時也擴展至國際市場。

2016年後，他突破自我窠臼，解放設計思維，深入探索心靈、藝術，成為當代極具影響力的藝術家之一。他在2019年時，賣掉了自己於1994年創立的公司的照明部門，並繼續以「Arturo Álvarez」名義，創作更具藝術性的作品。

▲▼西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、人性情感。如今作品首度來台，舉行亞洲首次個展「光與影的情感語彙」，即日起至11月17日在空總「台灣當代文化實驗場」多功能廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲透過光影的變化，雕塑人像之間的關係也產生變化。（圖／記者林育綾攝）

「光與影」就像是他的畫筆，巧妙運用在作品中。他以不鏽鋼、鐵件等材質創作雕塑，再透過光影的加入，賦予意義、變化，讓作品呈現獨特魅力，探索人的內心情感、人性、人與人的關係。

▲▼西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、人性情感。如今作品首度來台，舉行亞洲首次個展「光與影的情感語彙」，即日起至11月17日在空總「台灣當代文化實驗場」多功能廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲〈背影之韻〉以朦朧的女性背影呈現出遙遠、無法觸及的情感，像是一個未曾說出的秘密，在靜謐中訴說時間的流逝。（圖／記者林育綾攝）

▲▼西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、人性情感。如今作品首度來台，舉行亞洲首次個展「光與影的情感語彙」，即日起至11月17日在空總「台灣當代文化實驗場」多功能廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲〈時光織影〉回憶祖母的溫柔與堅韌、情感與記憶緩緩揉合，展現出情緒的微妙層次與張力。（圖／記者林育綾攝）

▲▼西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、人性情感。如今作品首度來台，舉行亞洲首次個展「光與影的情感語彙」，即日起至11月17日在空總「台灣當代文化實驗場」多功能廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲〈遠古回聲〉詮釋人類的集體記憶與部落精神，宛如一件跨越時空的藝術遺珍，講述一個關於共同體與歸屬感的永恆故事。（圖／記者林育綾攝）

▲▼西班牙藝術家Arturo Álvare 運用獨特的光影創作手法，帶來一系列動人的「光影雕塑」，探討人際關係、人性情感。如今作品首度來台，舉行亞洲首次個展「光與影的情感語彙」，即日起至11月17日在空總「台灣當代文化實驗場」多功能廳展出。（圖／記者林育綾攝）

▲〈靈魂映照〉深入人性與群體動態的核心，透過嶄新的藝術語彙，引 領我們思索存在的意義，刻畫出人類情感的多重面貌。（圖／記者林育綾攝）

此次展覽「光與影的情感語彙 - Arturo Álvarez 亞洲首展」由歐斯堤照明與穎川畫廊攜手合作，在台灣當代文化實驗場展出，邀觀眾一起探索光影在藝術傳遞中的無限可能，將其化作承載情緒流動的獨特體驗，引發共鳴、觸動心靈，感受光影之間與靈魂的細膩交織。

展覽期間，歐斯堤照明將舉辦3場講座，邀請到知名室內設計師「工一設計」總監張豐祥、人文建築大師僕人建築空間整合總監李靜敏、歐斯堤照明總監呂正松，分享他們在設計與光影美學上的獨到見解。 

光與影的情感語彙 - Arturo Álvarez | 亞洲首展
Light and Shadow Art Exhibition
展期：2024年11月13日（三）至11月17日（日）
時間：每日10:00—18:00
地點：台灣當代文化實驗場（多功能廳）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台韓大戰　林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼
柯文哲剃頭原因曝光　押返看守所
快訊／阿里山「棧道斷裂」5遊客墜谷！
快訊／桃園育達高中「校車衝撞路樹」！司機學生8人急送醫
快訊／被台灣轟6分　韓媒直指遭遇「人為誤判」：沒電子好球帶
快訊／林昱珉挨2安打首度掉分　中華4局上6比2韓國
網傳900波波醫名單！衛福部喊話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了　妹子狂追問：很尷尬

網傳900波波醫名單！衛福部喊話：會保證所有合格醫師品質

西班牙「光影藝術大師」亞洲首展！獨特創作手法　探索人性情感

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了　妹子狂追問：很尷尬

網傳900波波醫名單！衛福部喊話：會保證所有合格醫師品質

西班牙「光影藝術大師」亞洲首展！獨特創作手法　探索人性情感

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

7-11合作東京名店推「巧克力生乳捲」！甜點限定優惠　咖啡買5送2

15款倒數月曆盤點！極限量、價格殺　送禮自用都是神選擇

籃球女神海邊解放比基尼！　「布料快包不住」蜜桃臀全看光

楊大正遭2流氓包圍怒嗆　身份曝...竟是《大嘻哈》歌手！

不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼　中華5局6比2韓國

曹佑寧認親密關係「火還很旺」：95有加滿！　潘綱大耍狠瞪路人

追火車10周年！2025新北鐵道馬拉松　早鳥報名享優惠

震後修復完成！新北連接新莊、板橋新月橋　11／15重新開放

愛心不間斷！喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

楊紫突被指「陪睡上位」爆料文炸了熱搜！　律師秒發聲反擊：提告

陸龜翻倒！隊友幫翻身救援　飼主曝牠們會互助：94默契

生活熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

郭董一桿進洞「50萬給你」！桿弟捧一大疊鈔

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

全台「最不舒服城市」　一票狂點名它：又濕又擠

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚

演藝圈邪教風波「台北朝熹宮」起底！　主事師姐曾是藝人

更多熱門

相關新聞

體驗BenQ ScreenBar Pro讓藝術家超驚歎！

體驗BenQ ScreenBar Pro讓藝術家超驚歎！

人的生活離不開「光」，從太陽、月亮的自然光，到史前時代以火製造出最早的人造光源，人類透過光為文明生活帶來無數次重大進程，光既推動科技的進步，更與生活質感有著密切的關係。然而要形塑成「有意義的光」，背後其實需要經過大量經驗的累積與反覆的精算。

2023文博會攻略！空總「雙馬戲棚」首合體

2023文博會攻略！空總「雙馬戲棚」首合體

限時10天！巨大馬戲棚、鷹架舞台點亮北市

限時10天！巨大馬戲棚、鷹架舞台點亮北市

空總9名「AI引路人」文博會現身

空總9名「AI引路人」文博會現身

全台最大球體沈浸劇場　裸眼VR搶先看

全台最大球體沈浸劇場　裸眼VR搶先看

關鍵字：

Arturo Álvare光與影光與影的情感語彙光影藝術光影雕塑空總

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面