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活力健康操台東區決賽　帶動不老風潮

▲活力健康操帶動不老風潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲活力健康操帶動不老風潮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府12、13日一連兩天在縣立體育館舉辦「113年原住民社會福利聯合成果展」，共100多個文健站近3000名長者一起前來共襄盛舉，也藉由這次活動各站點間互相交流學習，呈現臺東在促進原民長者社會福利及文化復振的努力，兩天的活動並舉行文健站健康操台東區決賽，經過9月的分區初賽，由102支隊伍中選出30隊進入決選，最後選出土坂、都蘭、賓茂、建和及烏石鼻等特優5站，將代表台東縣參加明年全國總決賽。

台東縣長饒慶鈴表示，感謝所有照服員與長者的共同努力，將縣內具有在地特色的高齡照護打造得有聲有色、活力十足。縣府積極推動具特色的多元課程與活動，包括體適能、懷舊創新及傳統醫療保健三大計畫，並透過健康操競賽，展現長者平日在站上養成的運動成果。文健站是原住民文化傳承的重要平台，也是健康促進的推手，希望長者多多利用，讓自己變得更健康。

台東縣政府說明，縣府持續推動體適能計畫今年已邁入第五年，現場除了靜態展示，也設置「循環肌力體驗區」與「健走杖推廣展示區」，讓長者們透過專業器材體驗耐力與肌力訓練，學習維持體能的方法。此外，今年以分區方式辦理8場次AR擴增實境競賽，更在蘭嶼的椰油文健站做推廣，共擴及到104處文健站使用，讓更多長者體驗科技助力運動的魅力。

懷舊創新計畫透過故事採集及環境永續的概念，將長者的珍貴記憶轉化為創意文創產品，如手提袋、動畫與拼圖，並安排長者生命故事分享。除了實體成果的展出，同步辦理「一起憶起」線上成果展，將近四年懷舊計畫的相關成果，如懷舊貼布書畫、格拍動畫與在地團體創作等作品上傳至專屬網站，讓台東在地長者的故事跨越地理限制，得以被全國甚至全世界看見。

台東縣原民處進一步表示，傳統醫療保健計畫著重於傳統植物復耕及保健課程，至今復耕了40種傳統作物，開發143道入菜料理與37款複方草藥茶飲，讓長者們重新認識部落的藥草與作物，並在物理治療師的指導下進行健康操，改善慢性病痛。此次也推出限量的南迴、縱谷、海線食療餐盒現場供民眾品嚐，並結合臺東「慢食店家」以及「部落食尚店家」，針對各站傳統作物進行料理研發，結合荖葉、白花蛇舌草、高粱、大園葉胡椒、大葉田香與狗肝菜，端出一道道特色料理，刺激文健站在傳統的基礎下，尋找更多當代的可能。

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