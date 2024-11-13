警郵聯手戳破「美國券商」騙局　緊急攔下民眾30萬匯款

▲警郵聯手戳破仿冒「合法公司」騙局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣警察局關山分局關山聯合所接獲郵局通報稱「有民眾疑似遭詐要匯款，請派員前去了解」。獲報後，警員李承軒及辛財福隨即前往。經了解，杜女(約35歲)透過網路友人引薦，欲匯款9,000美元(約新台幣30萬元)至「美國盈透證券」開戶投資操作，但郵局經辦員恐其遭詐，遂報警處理。且經員警查詢後，發現曾有不法之徒「假(仿)冒」該公司網站，騙取投資人錢財之詐騙案件。最後在偵查隊小隊長施武志的勸說下，杜女才打消匯款念頭，也感謝員警的提醒。

隨著全球經濟發展和科技的進步，越來越多人選擇海外投資。但同時也催生了各種海外投資詐騙手法，投資人應保持警惕，理性且深入瞭解投資機會，避免成為詐騙的受害者。

杜女透過網路參加美國財經課程，於此期間，友人稱可於美國盈透證券公司開戶，即可操作「虛擬貨幣」、「期貨」、「股票」及「基金(ETF)」，因為該公司非常專業，所以獲利頗豐。

杜女不疑有他，於13日9時許，前往關山郵局欲匯款開戶投資，但郵局經辦員看到匯款至國外，且金額為9,000美元，折算台幣將近30萬元，恐民眾遭詐，遂啟動「金警連線」通報警察前來關懷。關山聯合所員警獲報至現場，經了解及查詢相關網站，發現曾發生是類詐騙案件，在員警輪番勸說，杜女依舊不依不撓。



偵查隊小隊長施武志聞訊後，趕至郵局加入勸說，施小隊長以其經辦金融詐騙業務經驗，於現場苦口婆心的分析說明，近年來就發生幾十起利用假(仿)冒國外網站或是APP詐騙的案件，後台都是詐騙集團在操作，一開始就讓投資者看到亮眼的獲利數字，吸引投資人持續「入金」，但因為投資有「閉鎖期」，一年半載不能提領，最後只要被「拔插頭」，也就是關閉網站或是APP後台，一切都歸零，什麼都沒有了，杜女這才驚覺「有可能被詐騙」，除感謝郵局及員警的協助外，也將深入了解以免再遭詐。



關山警察分局呼籲，因科技進程一日千里，詐騙集團也搭上這波科技潮，架設假(仿)冒網站或是APP，以及使用AI變臉(聲)等手法，以亂槍打鳥方式找尋詐騙對象，並以「高報酬零風險」、「穩賺不賠」及「終身穩定被動收入」等話術，擘劃美好「錢」景，在取得投資者信任後，要求配合匯款到指定戶，訛取民眾財產後遂消失無蹤。民眾如遇到上述狀況，務必謹遵「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙專線，或110報案諮詢，必能免於受騙。