「女若來台東」特展開幕　打造性別友善城市

▲「女若來台東」特展開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府致力提升民眾的性別平等意識，2024「女路啟航-女若來台東」特展，13日下午於台東就藝會盛大開幕。台東縣長饒慶鈴表示，此次特展透過多元視角，勾勒出台東女性的多樣角色與價值，傳達台東不同族群的女性觀點，盼讓更多人了解並關心婦女性平議題，縣府也將持續整合服務資源，落實女性服務規劃，將台東打造為性別友善的城市。

饒慶鈴說明，縣府一直以來致力推動婦女福利與性別平等，今年規劃了多項活動，包括「東工坊」婦女創新計畫、性別地景活動、國際女性影展及女子市集等；此次再藉由「女路啟航」特展，透過展示不同族群中女性的故事與經歷，擴展推動婦女性平業務宣導的多樣性與豐富性，並深入記錄在台東扎根的生命故事，提升民眾對性別平等的意識，並打造一個更友善的社會環境。

台東縣社會處表示，此次特展歷時三個月精心規劃，涵蓋卡大地布部落的深入採訪、台東市區和平街的故事挖掘，以及邀請不同職業與年齡層的男性受訪者，分享生命中出現的重要女性經驗。藉此採集人們心中對於《我最重要的台東女人》的故事論述，以第三人稱的方式進行資料蒐集，形塑出女性在社會中的多樣角色與價值。同時聚焦以「台東」為起點，梳理台東知本的卑南族「卡大地部落女路」以及五個「台東性別地景」，勾勒出台東不同族群的性別故事。

社會處長陳淑蘭進一步提及，「女路啟航-女若來台東」特展以《卡大地布部落女路》、《台東女人街》、《我最重要的台東女人》和《台東性別地景》等主題規劃展區，勾勒出台東不同族群的性別故事，即日起至11月30日，每日09:00-17:00(每週一和二休館)展出，誠邀各界人士前來參觀。展覽選址於縣府努力活化再生的「就藝會」，「就藝會」是延續臺東人對此處的通稱將原本的舊議會的「議」改成藝術的「藝」，願景是要營造一個具有台東特色的藝文空間，培育屬於本地的藝文創作，也期待此次展覽讓民眾感受到台東女性的多樣風貌與力量。