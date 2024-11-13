藍委憂「新青安」排擠住宅基金　國土署：2026年7月後不再補貼

▲國民黨立委牛煦庭質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（13日）邀內政部長劉世芳報告並備詢。針對財政部去年推出的「青安貸款2.0」，國民黨立委牛煦庭質詢時質疑，「新青安政策」恐排擠住宅基金的其他用途。內政部國土管理署署長吳欣修則是回應，新青案政策的確執行到2026年，後面就不會再補貼。

2023年財政部推出「青安貸款2.0」，提高貸款額度、延長寬限期及貸款年限，同時祭利息補貼1.5碼，減輕房貸族壓力。原幫助無殼蝸牛的美意，卻吸引投資客炒房，導致房價高居不下。牛煦庭質詢時指出，新青安政策看起來給年輕家庭、年輕人有購屋機會，但這幾年推下來副作用不小，包含交易量大增、吃掉房貸額度、七都房價全漲等問題。

牛煦庭續指，住宅補貼是要協助真正的弱勢，可是這幾年經費負擔看起來不小，今年已到了大約15.83億，明年編列預算暴增到45.96億元。劉世芳回，財政部、中央銀行已經在想辦法壓制房價被炒高，內政部都會努力配合。

吳欣修也說，這幾年新青安戶數有節節升高，有些寬限期的部分也到了，其實在明年也是經過財政部提供數據，依照規定編列預算。牛煦庭問「新青安有無上限？」，吳欣修表示，當時有跟財政部討論，新青安政策是以身分條件作為一個門檻，達標者通通都可申請，早期自購、修繕補貼都是一樣做法。

牛煦庭也再說，住宅基金還有興辦社宅、鼓勵包租代管、租金補貼等其他用途，不要因為新青安沒有上限規劃，排擠到其他項目，住宅基金明年編列45億在新青安，後年經費是否再膨脹？

吳欣修說明，新青案政策的確執行到2026年，後面就不會再補貼，後年預計支出要看財政部統計申貸戶寬限期屆期後，才會知道數字。照目前所堅持的，新青安貸款到2026年7月就全部截止，後面不會再有增加。