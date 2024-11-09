內政部聲請解散統促黨　時力強烈支持「早就該」：涉犯罪人數達134人

▲統促黨主席白狼張安樂。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

統促黨幹部涉收中國7400萬元介入我國選舉，檢察機關已依《反滲透法》起訴，內政部表示將依《政黨法》查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。時代力量今（9日）表示，支持內政部向憲法法庭聲請解散中華統一促進黨，統促黨內部成員涉入犯罪人數多達134人，罪行涵蓋危害國家安全、妨害選舉、組織暴力、槍砲彈藥等，犯罪組織特徵明顯，質疑其是否為政黨抑或犯罪集團，實不為過。利用民主制度危害台灣民主自由的政黨，早該解散。

統促黨涉長期系統性替中國在台發展組織，甚至接受中國資助介入台灣選舉，內政部本周宣布將向憲法法庭聲請解散中華統一促進黨，對此，時代力量表達強烈支持。

針對統促黨主席張馥堂質疑「內政部憑什麼註銷我們」。時代力量表示，回顧統促黨多次涉及違法的行為，中央委員張孟崇曾遭嘉義地檢署以違反反滲透法及選罷法等罪起訴、統促黨內部成員涉入犯罪人數多達134人，罪行涵蓋危害國家安全、妨害選舉、組織暴力、槍砲彈藥等，犯罪組織特徵明顯，質疑其是否為政黨抑或犯罪集團，實不為過。

時代力量指出，統促黨涉及的罪行多次觸犯國家安全法與反滲透法，甚至違反《總統副總統選舉罷免法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。時代力量呼籲，台灣的民主政黨應以維護台灣的民主自由與憲政秩序為宗旨，而非淪為外部勢力的統戰工具。

時代力量強調，早在2020年，時代力量黨團就提出預算提案，要求內政部將統促黨移交司法院憲法法庭進行解散程序，但該提案當時遭執政黨以64票反對、僅7票贊成而遭否決。如今四年過去，內政部終於採取行動。時代力量期盼內政部能儘速提出聲請，以避免統促黨持續戕害台灣的民主自由。