邪教信徒打死教友判無罪！內政部出手　祭警告處分最重恐解散

▲「中華日行一善學會」信徒打死教友判無罪，內政部出手祭警告處分，最重恐解散。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳家祥／台北報導

台中市自稱「聖母」的女子林欣月多年前成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，後更名為「中華日行一善學會」，去年發生6名女幹部被控打死人事件，台中地檢署依傷害致死罪起訴6名女子，台中地院今（8日）判決6人無罪。對此，內政部今主動查核，發現該團體已違反人民團體法相關規定，立即依法予以警告處分，並限期3個月內改善，屆時如沒有改善，會將該會予以解散。

針對毆與女信徒一案，台中地方法院強調，依檢方起訴內容與其他證據，遭起訴的6名被告究竟有無傷害致死、遺棄死者的主觀犯意與客觀行為，都無法使合議庭形成確信的心證，依《刑事訴訟法》無罪推定、嚴格證明的證據法則，不能以臆測方式，認定被告6人構成犯罪，據此宣判無罪。全案仍可上訴。

內政部特於今(8)日主動查核，該會第2屆理監事任期皆已過期，且未報送相關會議紀錄、財務報表等文件，因違反人民團體法相關規定，立即依法予以警告處分，並限期3個月內改善，屆時如沒有改善，會將該會予以解散。

內政部重申，為利台灣公民社會發展，對於各種人民結社及宗教信仰予以尊重，但任何形式的暴力行為，絕對是零容忍，也不允許以團體名義危害社會、妨害公益，請民眾參與人民團體活動應多加判斷，以維護個人權益。