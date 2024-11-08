繼母嫌女兒不服教竟擅幫改名「壞」　內政部介入：儘速撤銷

▲桃園市一名繼母嫌女兒不服教，竟擅幫改名「壞」字，內政部介入要求戶政事務所儘速撤銷。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者陳家祥／台北報導

桃園市某家長因繼女不服管教，竟擅自到戶政事務所將繼女兒名字的最後一字改成「壞」字，親友、師長勸阻無效，揚言要讓女兒背負壞名到長大成年。對此，內政部今（8日）已請桃園市政府應本權責儘速撤銷改名登記，必要時請社政機關進行家庭關懷介入處理。

市議員黃敬平昨質詢時指出，平鎮某所學校女學生遭生父、繼母至戶政所改名「壞」後，包括學校師長、社工都對女學生遭遇很不捨，校方亦發函給戶所請求協助。但戶所卻礙於法令規定，僅能提供例如家訪陪同說明撤銷改名登記等相關協助，仍需具法定監護權生父主動申請撤銷改名，因此為維護女學生權益，希望市府能協助。

內政部表示，父母雖為未成年子女之法定代理人，但申請未成年子女之命名改名，應以未成年子女之利益考量。此外，兒童權利公約、兒童權利公約施行法或兒童及少年福利與權益保障法，均明確指出兒童因身心尚未成熟，因此需獲得特別之保護及照顧，包括適當之法律保護。

內政部說，政府處理兒少相關事務時，應以兒少之最佳利益為優先考量，其權益受到不法侵害時，政府應予適當之協助及保護。本更名事件實已對該名子女造成傷害，內政部已請桃園市政府交下戶政事務所處理此事。

內政部提醒，戶政機關受理類此損及兒少利益案件，宜審慎處理，必要時應即刻通報社政機關瞭解家庭狀況介入處理。