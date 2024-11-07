南投縣永續旅遊獎勵計畫啟動滿月　額度秒殺...泰國首發團到訪

▲來自泰國的「永續旅遊獎勵」首發團日前抵達南投縣。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣永續旅遊獎勵計畫10月7日正式啟動，吸引超過250家縣內業者及100家以上旅行社熱烈響應，100萬元自由行獎勵額度及165萬元國旅旅行社額度均已申請額滿，入境團部分已有16家旅行社申請，2日更有來自泰國的首發團造訪。

當天迎賓會於埔里鎮舉行，由副縣長王瑞德親自致贈每位佳瑛旅行社安排的泰國團及萬商旅行社的國旅團旅客紀念品，推廣南投在地特色農特產品，包括立法委員馬文君，縣議員吳國昌、林芳伃、蘇昱誠、全文才等來賓均特地到場致意。

縣府觀光處指出，截至10月底止有3699旅客來南投旅遊，其中超過6成自由行旅客及100%的團體遊客均選擇住宿南投，住宿率達84%，並有超過100家旅宿、景點及店家受惠；國旅旅行社計有19家申請共27團1372人次蒞縣旅遊，165萬額度全部申請額滿；入境團部分已有16家旅行社申請，共33團753人次蒞縣旅遊並住宿，尚有約55萬元額度可供受理。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇表示，這次計畫提供團客或自由行旅客每人最高2200元的獎勵金，但遊客感受到的體驗及服務絕對是遠大於這個數字，也藉由此獎勵案提升縣內業者對永續議題的關注，不僅保護珍貴的自然資源，更能提升遊客的旅行體驗，實現經濟與環境的雙贏。

王瑞德致詞時表示，低碳永續的旅遊方式不僅僅是南投縣努力的方向，更是全球共同關注的趨勢潮流。旅遊獎勵計畫申請仍如火如荼進行中，鼓勵各家旅行社向外國旅客推廣南投永續旅遊行程，自由行及國旅旅行社的經費以超乎預期的速度申請額滿，也為縣長許淑華持續推動的「觀光領投，永續南投」施政理念，樹立新里程碑。