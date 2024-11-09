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帶女孩參觀伸狼爪！英74歲戀童男逃泰國數十年　引渡判刑3年3月

▲▼ 。（圖／翻攝自NCA）

▲約翰馬丁現年74歲，曾罹癌2次，他極度擔心會死在蘇格蘭監獄。（圖／翻攝自NCA）

記者詹雅婷／綜合報導

英國現年74歲男子約翰馬丁（John Martin）是戀童性犯罪者，曾於1980年代至1990年代期間對2名女孩伸出狼爪，犯案持續近10年之久，後來逃至泰國藏匿數十年，並於去年被引渡回英國蘇格蘭受審。依據蘇格蘭法院最新判決，約翰馬丁遭判刑3年3個月，永久列入性犯罪者登記冊。

Standard News、太陽報等報導，約翰馬丁是一名古董商，在蘇格蘭愛丁堡Grassmarket開店做生意，但他卻在1980年代中期至1990年代期間鎖定女孩下手，在蘇格蘭東洛錫安（East Lothian）、伯斯金羅斯（Perth and Kinross）、法夫（Fife）等地犯罪。在2名受害女孩宣稱，她們是在參觀約翰馬丁以前住所期間遭性侵犯。調查發現，約翰馬丁要求其中一名受害女孩擺姿勢，露出內衣褲拍照。

在犯罪東窗事發之後，約翰馬丁逃往泰國展開新生活，並與當地女子結婚，兩人育有一名孩子。到了2023年12月，他被逮捕引渡回英國蘇格蘭，由英國國家打擊犯罪調查局（NCA）人員帶回。

針對此案，約翰馬丁否認有任何不當行為，但陪審團對他的猥褻等指控做出有罪判決，愛丁堡法院10月25日宣判約翰馬丁3項罪名成立，入獄3年3個月，永久列入性犯罪者登記冊，下達20年禁止騷擾令，不准他與受害人有任何接觸聯繫。報導指出，約翰馬丁曾罹癌2次，他極度擔心會死在蘇格蘭監獄。

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