誤信網路股票投資遭詐百萬元　南警智逮詐團車手

▲台南市警佳里分局據報，於11日埋伏緝捕投資詐騙出面面交取款120萬元的車手。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警佳里分局據報，於11日埋伏緝捕投資詐騙出面面交取款120萬元的車手，現場查扣相關犯罪工具，全案警詢後依涉詐欺罪嫌移送法辦。

台南市警佳里分局指出，警方接獲報案，被害人稱於2024年7月於社群軟體（Facebook)見投資廣告，以投資台股保證獲利、穩賺不賠等訊息，信以為真加入LINE股票投資群組，並使用詐團提供下載投資APP連結，在10月份陸續投入百萬元，直至對方告知股票中籤需儘速繳費否則帳戶會遭鎖定為由，欲再訛詐新台幣120萬，才意識到可能遭遇詐騙，隨即報警求助。

佳里派出所受理報案後，確認該手法即為股票投資詐騙，經了解過程後，研判詐騙集團仍有繼續詐騙之虞，保持與被害人密切聯繫，11月11日詐騙集團再度與被害人約定在佳里區取款時，佳里警方上前表明身分將車手逮捕到案，現場查扣相關犯罪工具，全案警詢後依涉詐欺罪嫌移送法辦。

佳里分局表示此類詐騙通常以「投資理財」、「快速獲利」為誘餌，專門針對對金融知識不深的民眾，利用精心設計的話術騙取受害者的信任，進而詐取大筆資金，另提醒民眾應時刻保持警惕，不要輕信網路上的快速獲利承諾，遇到類似情況請立即報警處理，避免自身財務遭受不必要的損失。