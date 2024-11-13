　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

誤信網路股票投資遭詐百萬元　南警智逮詐團車手

▲台南市警佳里分局據報，於11日埋伏緝捕投資詐騙出面面交取款120萬元的車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警佳里分局據報，於11日埋伏緝捕投資詐騙出面面交取款120萬元的車手。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警佳里分局據報，於11日埋伏緝捕投資詐騙出面面交取款120萬元的車手，現場查扣相關犯罪工具，全案警詢後依涉詐欺罪嫌移送法辦。

台南市警佳里分局指出，警方接獲報案，被害人稱於2024年7月於社群軟體（Facebook)見投資廣告，以投資台股保證獲利、穩賺不賠等訊息，信以為真加入LINE股票投資群組，並使用詐團提供下載投資APP連結，在10月份陸續投入百萬元，直至對方告知股票中籤需儘速繳費否則帳戶會遭鎖定為由，欲再訛詐新台幣120萬，才意識到可能遭遇詐騙，隨即報警求助。

佳里派出所受理報案後，確認該手法即為股票投資詐騙，經了解過程後，研判詐騙集團仍有繼續詐騙之虞，保持與被害人密切聯繫，11月11日詐騙集團再度與被害人約定在佳里區取款時，佳里警方上前表明身分將車手逮捕到案，現場查扣相關犯罪工具，全案警詢後依涉詐欺罪嫌移送法辦。

佳里分局表示此類詐騙通常以「投資理財」、「快速獲利」為誘餌，專門針對對金融知識不深的民眾，利用精心設計的話術騙取受害者的信任，進而詐取大筆資金，另提醒民眾應時刻保持警惕，不要輕信網路上的快速獲利承諾，遇到類似情況請立即報警處理，避免自身財務遭受不必要的損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問
快訊／遭金主控「背骨」　澎恰恰最新回應！
天兔周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風
女騎士路口遭撞噴飛10米亡！　驚悚畫面曝
天兔估明陸警　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」
超兇寫真女星不倫黨主席　小泉美雪下場慘曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮13森林護管員新血入列！　榜首22歲今年國立大學畢業

南投家扶寒冬送暖園遊會　郵局贊助個人化愛心郵票籲認購

穩賺不賠就是詐騙！花蓮警連破2案逮車手　保民眾辛苦錢

枋寮警捐款助人獲迴響　台北、彰化善心人士齊心捐助

重創養殖漁塭！花蓮爭取中央現金補助　受理申請至11／20

誤信網路股票投資遭詐百萬元　南警智逮詐團車手

衛福部南投醫院慶醫師節連5年端大禮　急診醫獲贈iPhone16

知名品牌泡麵疑似發霉　台南市衛生局：疑調理包破裂溢流造成

不動產業公司欠稅罰633萬元拒繳　實際負責人經聲請管收獲准

彰化車禍頻傳「10個月100人身亡」！警分析3大肇事原因：長輩居多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

花蓮13森林護管員新血入列！　榜首22歲今年國立大學畢業

南投家扶寒冬送暖園遊會　郵局贊助個人化愛心郵票籲認購

穩賺不賠就是詐騙！花蓮警連破2案逮車手　保民眾辛苦錢

枋寮警捐款助人獲迴響　台北、彰化善心人士齊心捐助

重創養殖漁塭！花蓮爭取中央現金補助　受理申請至11／20

誤信網路股票投資遭詐百萬元　南警智逮詐團車手

衛福部南投醫院慶醫師節連5年端大禮　急診醫獲贈iPhone16

知名品牌泡麵疑似發霉　台南市衛生局：疑調理包破裂溢流造成

不動產業公司欠稅罰633萬元拒繳　實際負責人經聲請管收獲准

彰化車禍頻傳「10個月100人身亡」！警分析3大肇事原因：長輩居多

昔華西街大火傷亡慘重　4年後老屋群6.2億交易拼都更

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

婦遇假投資被騙5次才發現　拿房扺押ALL IN失千萬...退休金也沒了

花蓮13森林護管員新血入列！　榜首22歲今年國立大學畢業

快訊／澎恰恰回應合約爭議！　遭控「背骨」金主提告

柯文哲新造型「光頭阿北」　民眾黨台中市主委：這是無奈的抗議

與川普打交道「恭維沒用」！　經濟學人：不如拿出硬實力

川普當選「封口費案」下一步怎麼走？　法官同意再思考1周

選舉收視率雪崩式下跌！CNN開鍘數百人　明星主播年薪被砍怒出走

陸長鑫存儲傳「上萬晶圓報廢」　前台積電廠長遭懲處

地方熱門新聞

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

白河警攔查舉發車輛引擎蓋上加裝探照燈飾駕駛不滿拒簽收

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

桃園市議員許清順　爭取帶狀皰疹疫苗補助

何飛鵬演講帶給企業突破的啟示與作為

桃園分署雙11拍賣會　拍得859萬8,700元

桃園「包公車」總體檢桃園煉油廠　凌濤肯定

高鐵南延選左營或高雄？陳其邁提3條件

桃園大圳通水100週年健走　昇捷建設逗陣行

中市國小畢旅遊樂園午餐僅供麵包惹議 校方允改善

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

不動產業公司欠稅罰633萬元拒繳負責人聲請管收獲准

推動桃園觀音區發展　吳進昌提出八大訴求

南消五大隊文賢分隊辦理護理之家搶救組合訓練

更多熱門

相關新聞

交通部招商11/27登場　釋出2871億商機創新高

交通部招商11/27登場　釋出2871億商機創新高

交通部年度招商大會11月27日登場，將釋出62案件，商機高達2871億元，打破歷史新高，其中6亮點商案包括台鐵台南車站城中樞紐開發、大鵬灣風景特定區國際觀光遊憩設施BOT、基隆市威海營區BOT等案。

黃金存摺6天跌108元　成也川普、敗也川普

黃金存摺6天跌108元　成也川普、敗也川普

詐團2監控手拒捕落跑　警開6槍攔車逮人

詐團2監控手拒捕落跑　警開6槍攔車逮人

南投詐騙車手近半低於30歲　檢：家長恐背賠償

南投詐騙車手近半低於30歲　檢：家長恐背賠償

即／台南警開6槍逮3車手　車上留2彈孔

即／台南警開6槍逮3車手　車上留2彈孔

關鍵字：

網路股票投資詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面