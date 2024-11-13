麥當勞「楓糖鬆餅堡」3小時完售！業者急補貨　明天不一定買得到

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞今（13）日開賣日本神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，因蓬鬆口感加上獨特甜鹹滋味，吸引大批台人排隊搶嚐鮮，一早5點門市就湧進人潮，原預計供應到上午10時30分，有門市大約8點多就售完並貼出「已售完公告」，點餐後甚至要等半小時才能拿到。對此，業者也做出最新回應表示，「已陸續有餐廳暫時售完，目前正補貨中。」

▲麥當勞今天開賣McGriddles「厚鬆餅堡系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲麥當勞門市湧進滿滿人潮排隊搶吃楓糖鬆餅堡。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」即日起限時35天上市，全台各門市從早上5點就擠進滿滿人潮，包括歡樂送、得來速也是點單接不完，不少門市則陸續貼出「已售完公告」，最早有8點多就賣光，最晚也在10點左右就幾乎賣光，不少民眾崩潰直呼「排隊排了10分鐘，店員突然喊厚鬆餅堡沒了」、「沒吃到可惡」、「還會補貨嗎」。

對此，業者表示：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」意指恐有部分門市明日不一定會販售厚鬆餅堡，須看門市補貨狀況而定。

▲「厚鬆餅堡系列」一共有3口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」推出「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」共3口味選擇，使用印有麥當勞LOGO的楓糖厚鬆餅皮，分別夾入香煎豬肉片、香煎火腿片，再放進太陽蛋佐以切達吉事及楓糖醬，打造鹹甜口感，單點售價69元起，即日起至12月17日早餐時段開賣或售完為止。