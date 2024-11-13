挺中華隊！必勝客「紅不讓肉圓比薩」只賣2周　加碼收2大優惠餐

▲必勝客應援中華隊推期間限定「紅不讓肉圓比薩」 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2024年世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）強勢開打，中華隊將於今（13）日對戰韓國。為祝中華隊必勝，「必勝客」不僅推出2大超值優惠組合應援，更打造期間限定新品「紅不讓肉圓比薩」，使用紅糟肉圓呈現創意棒球造型，就是要讓球迷更能感受球賽的熱血氛圍，即日起限時2周上市或售完為止。

必勝客即日起至11月25日推出期間限定「紅不讓肉圓比薩」，比薩鋪上一顆顆Q彈紅糟肉圓，彷彿棒球的造型更添比賽氛圍感，肉圓結合紅糟打造甘甜滋味，搭配滿滿香菜，口感滿分。

▲▼加碼收2大超值優惠組合。

期間加碼推「2大超值優惠組合」，包括「12強必勝餐」，內含任選指定大比薩1個（紅不讓肉圓／和風章魚燒／韓式泡菜燒肉／超級總匯／彩蔬鮮菇／鐵板雙牛）+黃金雞柳條4條+1.25L可樂+七喜1瓶，特價429元。

以及多人觀賽必備「必勝御守套餐」，外帶任選2個大比薩搭配歡聚拼盤特價999元起，還送限量「必勝御守」，送完為止，拼盤則開放加價升級其他選項。

▲繼光香香雞也推出世界棒球12強限定「必勝餐」、限量聯名周邊。（圖／業者提供）

另，同樣為應援中華隊，繼光香香雞至11月24日前也推出世界棒球12強限定「必勝餐」，內含大份香香炸雞及搖搖薯條（海鹽焦糖／鬼椒檸檬口味2選1），售價265元，各門市數量有限、售完為止。

期間更找來「CASETiFY」合作推出限量周邊，包括以棒球為靈感設計的iPhone15 Pro、iPhone16 Pro手機殼和磁吸行動電源，充滿棒球元素的印花設計十分吸睛，只要購買必勝餐即可分別以1999元、1699元加購。

11月14日起至11月19日則推「球賽票根優惠」，凡於中華隊賽事當天中華隊獲勝，隔日於繼光香香雞任一門市消費並出示當日球票，即可享「優惠2選1」，優惠品項有「阿根廷魷魚中份免費升級大份」及「甜心地瓜球買1送1」。