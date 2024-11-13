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麥當勞楓糖鬆餅堡開箱！民眾狂讚「跟日本一樣」　真實口感曝光

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞今（13）日開賣風靡全日本的神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，全門市一早就吸引大批人流排隊搶吃。《ETtoday新聞雲》也幫開箱3款鬆餅堡，印有麥當勞LOGO的楓糖厚鬆餅十分可愛，民眾更是狂讚「有驚艷到！」直呼口味就跟日本的一模一樣。

▲▼麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞McGriddles開賣「厚鬆餅堡系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼厚鬆餅皮上印有麥當勞LOGO十分可愛。

▲▼麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」今日開賣，不僅門市排爆、歡樂送叫不到，就連得來速也湧進車流，就為嚐鮮首度登台的楓糖鬆餅堡。《ETtoday新聞雲》幫開箱3口味包括「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」，厚鬆餅皮上印有麥當勞LOGO，再分別夾入香煎火腿、豬肉片搭配香嫩太陽蛋，一打開就炸出滿滿楓糖香。

不少民眾也大方分享楓糖鬆餅堡口感，一位蔣先生選擇吃「豬肉蛋厚鬆餅堡」大讚：「口感很綿密、鹹甜融合得很不錯。」笑說雖然口感偏甜但十分驚艷「真的很好吃，會想再來吃！」另一名郭小姐則嚐鮮「火腿蛋厚鬆餅堡」，她表示因為鬆餅很厚實沒辦法一口咬下，但咬下瞬間先感受到鬆餅餅皮的楓糖味，再吃到火腿起司，鹹甜交織的口感讓她驚呼：「噢買尬好好吃！」新品上市期間每天都要來吃。

還有一位王姓民眾表示，厚鬆餅堡根本是滿福堡甜點版本，把麵包換成有蜂蜜香味的鬆餅，整體口感鹹甜鹹甜超好吃，狂讚：「味道跟日本的一樣，沒有因為來台灣口味就不同。」

▲▼「達美樂X起家雞」聯名推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲達美樂跨界找來起家雞推出一系列限定聯名。

另，連鎖披薩品牌「達美樂」近日也跨界找來人氣韓式炸雞「起家雞」推出全新聯名，有「頂級洋釀辣雞披薩」，把起家雞的頂級洋釀醬結合青花椒雞，每一口都能吃到花椒香及醇厚洋釀醬滋味，再加入100%莫札瑞拉起司更添絲滑奶香；「韓式年糕披薩」則選用起家雞的Q彈年糕結合香辣年糕醬，再搭配莫札瑞拉起司，口感濃郁、香氣十足。

▲▼「達美樂X起家雞」聯名推出一系列新品。（圖／業者提供）

▲加碼吃3款全新韓式副食點心。

同步推出「韓風半半披薩」，一半是頂級洋釀辣雞、另一半為韓式年糕，2口味一次滿足，還可享限時半價吃優惠。加碼吃3款全新韓式副食點心，包括「頂級洋釀地瓜薯條」、「韓風三角飯糰（照燒／勁辣）及「頂級洋釀起司火腿烤薯泥」，即日起至12月15日限時、限量開吃。

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