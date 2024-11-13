璩美鳳曝柯文哲邀當國安會副祕　名嘴見1貼圖藏潛台詞

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

璩美鳳曝柯文哲邀當國安會副祕　名嘴張禹宣見1貼圖藏潛台詞

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人璩美鳳12日指控民眾黨主席柯文哲在2022年間對她性騷擾，甚至傳訊息說要聘她當國安會副祕書長，引發各界議論。媒體人張禹宣分析，璩美鳳隔了1個月才回覆柯文哲1張貼圖，「那個叫禮貌性的貼圖，就是我1個月不想要理你」、「就是句點的意思，對話結束」。

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷 摸手臂內側。（圖／記者屠惠剛攝）

▲璩美鳳指控柯文哲對她性騷擾。（圖／記者屠惠剛攝，下同。）

璩美鳳接受《鏡週刊》訪問時指控，為促進藍白合，她與柯2022年10月5日一起開會，結果遭對方當眾伸手撫摸手臂稱「皮膚好好」，更形容是「妖精」，事後傳LINE說「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談」，隔天又說「決定聘妳當國安會副祕書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲璩美鳳當場公開手機內的LINE訊息。

媒體人張禹宣在12日播出的政論節目「新聞大白話」中提到，這件事情真正弔詭的是在摸手那一段，但有一件事情是確認的，就是後面柯文哲畫的那個大餅，什麼國安會副祕書長，如果璩美鳳有興趣，應該當場就回應了，而不是在1個月之後才回覆1張貼圖。

張禹宣接著表示，在他看來，璩美鳳事隔1個月才回覆1張貼圖，「那個叫禮貌性的貼圖，就是我1個月不想要理你」、「就是句點的意思，對話結束」。

而針對璩美鳳的控訴，民眾黨回應，由於柯文哲目前人在羈押禁見中，本黨無從進一步了解，但絕對支持當事人依規定申訴。

民眾黨副祕書長許甫則在黨內政論節目「民眾之聲」中提到，2022年11月他銜柯文哲之命繼續跟璩美鳳討論後續提案，「完全沒有覺得璩對柯文哲本人有任何不滿、不高興，璩甚至對柯有諸多的誇讚」，甚至今年1月大選前夕，還頻傳訊息、打電話，很急著要參觀當時位在新莊的競選總部。整起事件後續會如何發展，仍有待進一步觀察。

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