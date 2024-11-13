　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例：「他」刑期超過400年

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，《鏡週刊》日前爆料，柯文哲在市長室收受威京集團主席沈慶京1,500萬元現金賄款，近日再度報導一名柯文哲金主的心腹，遭檢廉約談時指稱是當著柯的面交付現金給柯的秘書，疑似間接證實柯的市長室變成收錢地點之一。律師黃帝穎就表示，首長辦公室收錢「柯文哲非首例」。

黃帝穎12日在臉書發文，當年國民黨南投縣長李朝卿就在縣長辦公室收賄，李朝卿還被查獲將錢藏在茶葉罐中，最高法院判決李朝卿貪污累計刑度為400年徒刑。

黃帝穎還說，朱亞虎認罪行賄210萬元，或是柯文哲市長室收受沈慶京的1500萬元，不論金額多寡、名目為何，實務上收受金錢與公權力只要有對價關係，均構成收賄罪。柯文哲在京華城案圖利沈慶京違法容積獎勵又收錢，即犯「違背職務收賄罪」，是最重無期徒刑的重罪！

▲前南投縣長李朝卿二審遭判22年。(新logo版)（圖／本報資料照）

▲前南投縣長李朝卿涉貪，刑期加總超過400年。（圖／資料照）

事實上，前南投縣長李朝卿被控從2009年起，涉嫌在縣府多起採購案，以及颱風等天然災害修復案等上百件公共工程案中，向包商收取回扣賄賂，一審重判30年，二審也判刑22年。最高法院在今年8月12日再將李朝卿涉案的111罪全數定讞，刑度加總超過400年。

★未經判決確定，應視為無罪

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇深夜道歉了
大樂透2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣
宋再臨出道15年遺憾殞落　《我結》精靈CP爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例：「他」刑期超過400年

19歲騎士返家途中遇死劫　女駕駛右轉未禮讓撞死人

北市騎士毒駕搖晃　警抓人再遭外送員追撞

快訊／左營街頭「傳出瓦斯味」！消防隊緊急到場

台中清水民宅火警！火煙狂噴「覆蓋馬路」　車輛被迫濃煙中行駛

新北無照保母施虐「害3月女嬰失明切腦」！不認罪上訴...更慘下場曝

康寧街標線人行道開罰遭譏設計不良　汐止警回應

宜蘭羅東車禍！小貨車撞左轉休旅車「側翻躺路中」　駕駛送醫

快訊／下班注意！國1三重段「拖板車追撞3車」　回堵4公里

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例：「他」刑期超過400年

19歲騎士返家途中遇死劫　女駕駛右轉未禮讓撞死人

北市騎士毒駕搖晃　警抓人再遭外送員追撞

快訊／左營街頭「傳出瓦斯味」！消防隊緊急到場

台中清水民宅火警！火煙狂噴「覆蓋馬路」　車輛被迫濃煙中行駛

新北無照保母施虐「害3月女嬰失明切腦」！不認罪上訴...更慘下場曝

康寧街標線人行道開罰遭譏設計不良　汐止警回應

宜蘭羅東車禍！小貨車撞左轉休旅車「側翻躺路中」　駕駛送醫

快訊／下班注意！國1三重段「拖板車追撞3車」　回堵4公里

新北小黃逆向衝出醫院車道　轉彎撞歪燈桿！運將：機械故障

BBC記者「珠海報導35死案」被攻擊　男：中國的土地上我就有權力

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例：「他」刑期超過400年

李子柒停更原因曝光！影片8小時破1億觀看　合約糾紛「早解決」

諾富特掰了！華航攜手凱悅打造全新機場飯店

他坐飛機「遭5孩包圍」整路哭鬧　過來人共鳴：有無孩航班一定賣爆

燕麥奶「越喝越餓」小心變胖！營養師揭3真相：不等於牛奶

台灣紅茶赴英比賽奪「最大獎」！斯里蘭卡評審驚豔：難以置信

國際火線／川普二進「宮」，美國還「美」嗎？

吉隆坡「3文青景點」捷運能到！穿梭鬼仔巷找壁畫、書的迷宮挖寶

空軍戰術總驗收　F-16V空中纏鬥驅離敵機

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

19歲騎士返家命喪輪下　女駕駛右轉撞死人

台中清水民宅火警　火煙沖天覆蓋馬路

台中+27處科技執法！名單公布

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

左營街頭「傳出瓦斯味」！消防隊緊急到場

學生擅自取回手機！遭師怒摔壓頭　畫面曝

花4萬5包養卻遭封鎖　用她新歡電話訂披薩報復挨告

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

高雄男叫小姐坐檯「自己打5折」　店家氣炸爆衝突

北市騎士毒駕　警抓人再遭追撞

花蓮7歲男童遭女兒牆砸傷　搶救112天康復出院

柯P貼身「心靈秘書」正面曝　大選期間陪同到北海岸看海

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

更多熱門

相關新聞

許甫：11月與璩美鳳開會還稱讚柯文哲　今年1月還想參觀競總

許甫：11月與璩美鳳開會還稱讚柯文哲　今年1月還想參觀競總

媒體人璩美鳳今（12日）爆料，指控民眾黨主席柯文哲在2022年10月5日的新聞會議中，當眾對她性騷擾。對此，民眾黨副秘書長許甫在黨內政論節目「民眾之聲」提到，2022年11月他銜柯之命繼續跟璩討論後續提案，「完全沒有覺得璩對柯文哲本人有任何不滿、不高興，璩甚至對柯有諸多的誇讚」，甚至今年1月大選前夕，還頻傳訊息、打電話，很急著要參觀當時位在新莊的競選總部。

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

綠曝京華城裁定書　蔣下令局處5件事

綠曝京華城裁定書　蔣下令局處5件事

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀還原當時狀況：沒感到不舒服

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀還原當時狀況：沒感到不舒服

關鍵字：

柯文哲黃帝穎李朝卿市長室辦公室京華城

讀者迴響

熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

朴浩山道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」

宋再臨好友「衝家中驚見遺體」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

19歲騎士返家命喪輪下　女駕駛右轉撞死人

罹肝癌晚期！他吃1蔬菜＋治療「8顆腫瘤全消失」

求歡狂被拒！老婆疑「尪偷吃染病」　結果超意外

新北捷運「這路線」估搶先萬大線通車！通勤族大讚：一路睡到爽

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

宋再臨出道15年遺憾殞落　《我結》精靈CP爆紅

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

珠海35死慘案！習近平親自下令

蘋果與航空公司分享物品位置！找行李超方便

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面