柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例：「他」刑期超過400年

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，《鏡週刊》日前爆料，柯文哲在市長室收受威京集團主席沈慶京1,500萬元現金賄款，近日再度報導一名柯文哲金主的心腹，遭檢廉約談時指稱是當著柯的面交付現金給柯的秘書，疑似間接證實柯的市長室變成收錢地點之一。律師黃帝穎就表示，首長辦公室收錢「柯文哲非首例」。

黃帝穎12日在臉書發文，當年國民黨南投縣長李朝卿就在縣長辦公室收賄，李朝卿還被查獲將錢藏在茶葉罐中，最高法院判決李朝卿貪污累計刑度為400年徒刑。

黃帝穎還說，朱亞虎認罪行賄210萬元，或是柯文哲市長室收受沈慶京的1500萬元，不論金額多寡、名目為何，實務上收受金錢與公權力只要有對價關係，均構成收賄罪。柯文哲在京華城案圖利沈慶京違法容積獎勵又收錢，即犯「違背職務收賄罪」，是最重無期徒刑的重罪！

▲前南投縣長李朝卿涉貪，刑期加總超過400年。（圖／資料照）



事實上，前南投縣長李朝卿被控從2009年起，涉嫌在縣府多起採購案，以及颱風等天然災害修復案等上百件公共工程案中，向包商收取回扣賄賂，一審重判30年，二審也判刑22年。最高法院在今年8月12日再將李朝卿涉案的111罪全數定讞，刑度加總超過400年。

★未經判決確定，應視為無罪