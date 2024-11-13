拜登在白宮接待以總統　美宣布「不對以色列限制軍援」

▲以色列總統赫佐格（左）12日在白宮與美國總統拜登會面。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登12日在白宮接待以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），討論如何在卸任前推動加薩和黎巴嫩地區的停火進展，同時強調釋放人質與人道援助的重要性。隨著當選總統川普即將上台，拜登政府正加速其中東外交計畫，以期達成更多和平進展。

據ABC報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動攻擊，殺害了1200人並劫持255名人質，至今仍有101人還未獲釋。以色列為剿滅哈瑪斯，對加薩發動大規模軍事行動，戰爭至今13個月，造成超過4.3萬無辜巴勒斯坦平民死亡。

在白宮的會面中，赫佐格向拜登表達了以色列和黎巴嫩的安全訴求，並感謝拜登為促使戰爭結束的努力。赫佐格強調，在達成和平之前，救回被劫持的人質至關重要。拜登回應表示認同，並表示希望透過努力，為當地民眾帶來和平的未來。此前，拜登政府已要求以色列加強向加薩地區提供人道援助，並給予30天的期限，要求以方增派糧食和緊急援助，否則美方可能考慮限制對以色列的軍事支援。

報導稱，12日當天正是這一期限的最後一天，不過白宮公佈2人的公開談話內容中，沒有提到對以色列的最後通牒、或加薩走廊的人道危機，援助機構則指以色列未能充分回應相關要求。美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel ）透露，加薩走廊物資運送已有些進展，雖然相當有限，但美國決定，不會限制運送給以色列的武器。

赫佐格的訪問正值川普加快其過渡性的之際，因此赫佐格在拜訪華盛頓期間也與川普的親密盟友、眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）和參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）進行了會面，而以色列戰略事務部長德默（Ron Demer）10日也在川普的海湖俱樂部莊園（Mar-a-Lago）與其會面，為新政府上台後的政策鋪路。

川普上周勝選後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）積極與川普展開「重要會談」，並強調兩國牢固的關係。隨著拜登在任期最後幾個月加緊中東和平談判，川普的影響也逐漸顯現。拜登致力於推動加薩與黎巴嫩的停火，並釋放10月7日事件中的人質；而川普則可能在上任後，重新加強對納坦雅胡政府的支持，恢復對伊朗的施壓策略。