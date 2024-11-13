　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚朝聖：想祢了

▲▼光頭哥哥。（圖／翻攝自YouTube）

▲光頭哥哥。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

拍攝「母湯喔」、「尋找紅心A」等影片爆紅的網紅「光頭哥哥（光頭葛格）」陳俊傑於2019年11月13日因病過世，享年44歲。豈料，光頭哥哥的臉書粉專在過世5周年時突然發文，讓不少粉絲半夜含淚、難以入睡。

光頭哥哥過世後，臉書粉專交由親友管理，上一次發文的時間為2020年11月11日。沒想到，小編在13日突然發出24字緬懷，「五年了，世界變了很多，不變的是現在依舊會想起祢的純真。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該文PO出短短40分鐘就吸引2000多人按讚、留言及分享，「好快，五年了」、「永遠的清流葛格，我們永遠愛祢」、「不知哥哥在天上過的如何，想他了」、「想葛格」、「永遠記得最好的報復就是不要報復」、「大晚上的…QQ」、「真的很懷念率真的葛格…」、「什麼都變了，但唯一不變的就是，我還是一樣很想祢，聽到《你不是真正的快樂》的時候我還是會鼻酸，希望祢有過得很開心喔」、【原來不只有我還記得葛格，能看到大家實在太開心了」。

五年了，世界變了很多，不變的是現在依舊會想起祢的純真。

光頭哥哥陳俊傑發佈於 2024年11月12日 星期二

據悉，光頭哥哥就讀實踐大學應用外語系，對英文有很大興趣，小時候曾被同學霸凌，加上又要照顧中風的爸爸，重重壓力下得了憂鬱症，失控到被媽媽送到精神病院，大學時也因為憂鬱症發作差點無法畢業，幸好最後是媽媽跟老師求情，才得到學位。

光頭哥哥曾坦言，過去有段很陰暗的日子，一度很怨恨這個世界、不諒解家人，後來透過信仰和不放棄自己的信念走出陰霾，也希望能藉由自己的經歷來鼓勵有相同遭遇的人。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇深夜道歉了
大樂透2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣
宋再臨出道15年遺憾殞落　《我結》精靈CP爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

11月史上首次「4颱共舞」見證歷史　最熱鬧1960年曾5颱並存

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚朝聖：想祢了

諾富特掰了！華航攜手凱悅打造全新機場飯店

他坐飛機「遭5孩包圍」整路哭鬧　過來人共鳴：有無孩航班一定賣爆

快訊／北宜公路41.3k路樹倒塌「全線封閉」　公路局搶修中

面試官問「如何3秒把冰變成水？」他不用熱水出奇招！當場錄取

颱風夾擊台灣「共伴紫爆豪雨」！　天兔最新路徑西修恐發陸警

快訊／5縣市豪大雨特報！5縣市雨彈狂炸　最新警戒區域曝

天兔北轉侵台機率升！3天恐迎擊「久違深秋颱」　專家曝影響範圍

新北捷運「這路線」估搶先萬大線通車！通勤族大讚：一路睡到爽

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光

11月史上首次「4颱共舞」見證歷史　最熱鬧1960年曾5颱並存

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚朝聖：想祢了

諾富特掰了！華航攜手凱悅打造全新機場飯店

他坐飛機「遭5孩包圍」整路哭鬧　過來人共鳴：有無孩航班一定賣爆

快訊／北宜公路41.3k路樹倒塌「全線封閉」　公路局搶修中

面試官問「如何3秒把冰變成水？」他不用熱水出奇招！當場錄取

颱風夾擊台灣「共伴紫爆豪雨」！　天兔最新路徑西修恐發陸警

快訊／5縣市豪大雨特報！5縣市雨彈狂炸　最新警戒區域曝

天兔北轉侵台機率升！3天恐迎擊「久違深秋颱」　專家曝影響範圍

新北捷運「這路線」估搶先萬大線通車！通勤族大讚：一路睡到爽

轟生涯新高19分還秀驚天爆扣　陳范柏彥賽後直言「不在意」

11月史上首次「4颱共舞」見證歷史　最熱鬧1960年曾5颱並存

德國政壇大地震！聯合內閣「紅綠燈聯盟」瓦解　明年2月提前大選

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚朝聖：想祢了

彰化車禍頻傳「10個月100人身亡」！警分析3大肇事原因：長輩居多

BBC記者「珠海報導35死案」被攻擊　男：中國的土地上我就有權力

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例：「他」刑期超過400年

李子柒停更原因曝光！影片8小時破1億觀看　合約糾紛「早解決」

諾富特掰了！華航攜手凱悅打造全新機場飯店

他坐飛機「遭5孩包圍」整路哭鬧　過來人共鳴：有無孩航班一定賣爆

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

生活熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

新北捷運「這路線」估搶先萬大線通車！通勤族大讚：一路睡到爽

求歡狂被拒！老婆疑「尪偷吃染病」　結果超意外

天兔北轉侵台機率升！3天恐迎擊久違深秋颱

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

天兔颱風估周四發海警！銀杏減弱為熱帶低壓「仍有3颱鼎立」

5歲童染流感「失去意識」併發腦炎！

即／5縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

諾富特掰了！華航攜手凱悅打造全新機場飯店

即／北宜公路41.3k路樹倒塌　全線封閉

坐飛機「5孩包圍」哭整路　讓他超崩潰

「5星座」年底前財運大飆　這類人有望中大獎

更多熱門

相關新聞

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因涉京華城弊案，今年（2024年）8月底被台北地檢署約談，網紅「四叉貓」（本名劉宇席）到北檢外開直播諷柯，被挺柯的蔡姓男子丟水瓶臭罵三字經等粗話，劉告蔡涉嫌公然侮辱，北檢認定劉自招風險，應自負遭他人以言語攻擊的風險，將蔡不起訴處分。

「經歷寫主治醫師」有盲點！醫長文揭內幕：波波自己都怕

「經歷寫主治醫師」有盲點！醫長文揭內幕：波波自己都怕

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

Yuma認偷吃「我不是善良好老婆」！　頻道未來動向曝光

Yuma認偷吃「我不是善良好老婆」！　頻道未來動向曝光

茵聲控公關公司「完工不付錢」！　罕見動怒揭黑幕

茵聲控公關公司「完工不付錢」！　罕見動怒揭黑幕

關鍵字：

紀念網紅光頭哥哥粉絲感動

讀者迴響

熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

朴浩山道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」

宋再臨好友「衝家中驚見遺體」

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

罹肝癌晚期！他吃1蔬菜＋治療「8顆腫瘤全消失」

19歲騎士返家命喪輪下　女駕駛右轉撞死人

新北捷運「這路線」估搶先萬大線通車！通勤族大讚：一路睡到爽

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

求歡狂被拒！老婆疑「尪偷吃染病」　結果超意外

宋再臨出道15年遺憾殞落　《我結》精靈CP爆紅

珠海35死慘案！習近平親自下令

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！　享年39歲

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面