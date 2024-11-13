YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚朝聖：想祢了

▲光頭哥哥。（圖／翻攝自YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

拍攝「母湯喔」、「尋找紅心A」等影片爆紅的網紅「光頭哥哥（光頭葛格）」陳俊傑於2019年11月13日因病過世，享年44歲。豈料，光頭哥哥的臉書粉專在過世5周年時突然發文，讓不少粉絲半夜含淚、難以入睡。

光頭哥哥過世後，臉書粉專交由親友管理，上一次發文的時間為2020年11月11日。沒想到，小編在13日突然發出24字緬懷，「五年了，世界變了很多，不變的是現在依舊會想起祢的純真。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該文PO出短短40分鐘就吸引2000多人按讚、留言及分享，「好快，五年了」、「永遠的清流葛格，我們永遠愛祢」、「不知哥哥在天上過的如何，想他了」、「想葛格」、「永遠記得最好的報復就是不要報復」、「大晚上的…QQ」、「真的很懷念率真的葛格…」、「什麼都變了，但唯一不變的就是，我還是一樣很想祢，聽到《你不是真正的快樂》的時候我還是會鼻酸，希望祢有過得很開心喔」、【原來不只有我還記得葛格，能看到大家實在太開心了」。

五年了，世界變了很多，不變的是現在依舊會想起祢的純真。 由光頭哥哥陳俊傑發佈於 2024年11月12日 星期二

據悉，光頭哥哥就讀實踐大學應用外語系，對英文有很大興趣，小時候曾被同學霸凌，加上又要照顧中風的爸爸，重重壓力下得了憂鬱症，失控到被媽媽送到精神病院，大學時也因為憂鬱症發作差點無法畢業，幸好最後是媽媽跟老師求情，才得到學位。

光頭哥哥曾坦言，過去有段很陰暗的日子，一度很怨恨這個世界、不諒解家人，後來透過信仰和不放棄自己的信念走出陰霾，也希望能藉由自己的經歷來鼓勵有相同遭遇的人。