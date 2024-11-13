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演藝圈邪教風波「台北朝熹宮」起底！　主事師姐曾是藝人

10/7，22:51，據傳林翊綺（左4）任命Alex（左3）為總經理，互相伴隨關係眾人皆知。

▲10/7，22:51，據傳林翊綺（左4）任命Alex（左3）為總經理，互相伴隨關係眾人皆知。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

好一陣子演藝圈耳語有座話題宮廟台北朝熹宮，據說曾莞婷及幾位女星都被裡面主事的師姐林翊綺扯入；根據出入的信徒向本刊爆料，林翊綺之前也是個小咖藝人，但她聲稱接到神明的指示要她拍片、壯大宮廟。

同時據爆林翊綺甚至要求相識女星幫忙販賣周邊、行銷，不僅未付酬勞，拿了投資人的錢也沒消沒息，金額有至百萬，加總幾近千萬元之譜，被誆騙的受害者各路都有，就連演藝圈也有人淪陷；傳言已有黑衣人士試圖展開警告行動。

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台北朝熹宮師姐林翊綺（左）答應總經理男友Alex（右）的求婚，流出畫面讓粉絲與信眾們群起祝福。（翻攝自宥翔IG）

▲台北朝熹宮師姐林翊綺（左）答應總經理男友Alex（右）的求婚，流出畫面讓粉絲與信眾們群起祝福。

10月4日下午2點，位於北市大安區安和路二段的台北朝熹宮看來沒什麼信眾，裡頭忙來忙去的都像廟方的人；不久之後，一臉素顏的主事師姐林翊綺走到門口講電話，結束後又走進去。過了5分鐘後，林翊綺二度現身，她先是看了一下手機，接著對天拜拜，口中唸唸有詞。

向林翊綺求婚成功的Alex，介紹自己是模特演員，熟悉健身運動、網路趨勢，也是電商主理人。（翻攝自宥翔IG）

▲向林翊綺求婚成功的Alex，介紹自己是模特演員，熟悉健身運動、網路趨勢，也是電商主理人。

接著10月7日的台北朝熹宮現場，也就是宮廟社群宣傳寫著「開光典禮」的那天，林翊綺在下午3點半左右，出現在門口附近講電話，結束之後進去；四點多時，跟林翊綺求完婚的「未婚夫」宥翔（Alex）在廟裡忙進忙出，直到七點半時問事求解的民眾絡繹不絕，在北市安和路呈現香火鼎盛的狀態。

據查林翊綺曾演出陸劇《無雞不談》，符合信眾稱她是對岸小咖演員的傳說。（翻攝自嗶哩嗶哩）

▲據查林翊綺曾演出陸劇《無雞不談》，符合信眾稱她是對岸小咖演員的傳說。

起底林翊綺早期曾是小咖藝人，據查來自對岸福建廈門，目前有《我的奇妙男友》《整容前規則》《我的麻辣女友》等作品，她聲稱以前是演員，後來轉製作；身上能量據傳跟身邊的未婚夫Alex有關。 Alex的社群自我介紹欄目填著「模特演員、健身運動、網路趨勢」，除了向林翊綺求婚，也曾對她公開告白「聽過最溫柔的一段話：小事你可以隨便鬧，大事往我身後靠，別哭，我懂，一生很短，不過是朝暮與春秋。一生所求，不過是溫暖與相伴」，一搭一唱顯得看似非常般配。


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