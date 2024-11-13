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買奶粉換PS5！　內行揭「藥局不賠本」真相

記者黃翊婷／綜合報導

近日有網友聲稱在大樹藥局買奶粉換到PS5，隨後大樹藥局也證實的確有PS5換購活動，全台限量10台已經售完，引發大眾熱議。有網友分析，認為這是一個很厲害的行銷策略，業者趁雙11促銷購入比原價便宜的PS5當兌換禮物，消費者依照條件購買36罐奶粉、20組營養品，這些錢可能就已經足夠直接去買一台PS5了，業者不會賠本。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局）

▲大樹藥局證實的確有兌換PS5的活動，第一波限量10台已經售完。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局）

日前有網友在網路上貼出照片，聲稱他到大樹藥局買奶粉後，換到PS5。大樹藥局12日透過臉書發文證實是真的，只要在門市購買36罐奶粉、20盒營養品，填寫Google表單並上傳發票，即可兌換「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，第一波限量10台已經售完。

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▲▼ PS5 Slim 12/14 11:00前請勿使用 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲PS5 Slim數位版目前在SONY官網促銷價為1萬2080元，原價為1萬4580元。（資料照／記者蘇晟彥攝）

消息傳開之後引發網友熱烈討論，還有不少人留言詢問何時會有第二波。但也有網友分析，這是一個很厲害的行銷策略，業者趁著雙11活動購入促銷價的PS5當活動禮物，而消費者依照條件購買36罐奶粉、20組營養品，這些錢可能就已經足夠直接去買一台PS5了，業者不會賠本，「很會」、「36罐奶粉加20組營養品，這樣要多少錢」、「你們家這波操作太厲害了」。

不過，隨即有其他網友表示，重點不在於溢不溢價，而是爸爸們需要一個名正言順的理由，「這個是爸爸合法帶PS5回家的德政好嗎？」況且如果家中真的會用到奶粉，換到的PS5就等同於是贈送的，其實不虧。

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