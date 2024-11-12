買奶粉真的能換PS5！「第一波限10台」爸瘋搶　藥局：期待下一波

▲PS5已經被搶光。（圖／翻攝自Facebook／大樹藥局）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有網友貼出照片，稱他到大樹藥局買奶粉後，換到PS5。消息一出，讓許多人好奇真實性，如今大樹藥局也發文證實，「 不要再問了！是真的！」只要完成指定步驟，就可以參加PS5換購活動，不過「全台限量10組」，且目前已經售完。

大樹藥局在臉書粉專上發文表示，「不要再問了！是真的！真的可以在大樹藥局換PS5」，步驟如下：

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1.至全台大樹藥局購買「36罐奶粉+20盒營養品」



2.填寫Google表單並上傳發票

大樹藥局指出，只要完成以上2個步驟，即可兌換「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，第一波限量10台，數量有限，送完為止，且「限時優惠售出不可退」。

消息一出，引發網友熱烈討論，「已回購，老公很喜歡」、「小孩：爸爸你想幹什麼？我已經8歲了喔」、「還是說下次有雅詩蘭黛小棕瓶可以換」、「爸爸們再也不用拿著奶粉眼巴巴看著玩具了」、「小孩吃飽飽老公玩飽飽！媽媽氣飽飽」、「原來這件事是真的」、「媽媽表示：兒子已經讀高中了，為什麼你還買那麼多奶粉」。

不過點開表單，可見目前不能填寫，因為PS5已經售完。大樹藥局也在粉專上寫道，「男人的友情是真的」，限量10台的PS5已經在4小時內全數兌換完畢了，「期待下一波掩護行動」。