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大陸 大陸焦點 特派現場

珠海體育場「開車撞人」已35死！兇手疑不滿離婚財產分配

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東珠海62歲樊姓男子11日晚間開車闖入珠海體育中心，衝撞正在運動及散步的民眾，事發將近24小時，當地警方終於公布傷亡數據，至少35人死亡、43受傷。警方也透露，兇手樊男疑因不滿離婚後財產分配的結果而犯案。

警方表示，案發當天，樊男駕駛小型越野車闖入體育中心，衝撞正在跑道上運動的民眾。

▼越野車闖入體育場撞人，導致嚴重傷亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

從網路上流傳的影片中可以看見，體育場的跑道上躺滿了傷亡者，地上清楚可以看見大量鮮血，許多人都站不起來，更有人幾乎沒有反應，疑似已失去生命跡象。

跑道上也散落了大量球鞋，並有多位救護人員在現場對傷者進行心肺復甦等急救，可想像事發當時的情況相當危急。

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

警方指出，樊男犯案後逃離現場時，被趕來現場的警方當場控制。警方發現，樊男在車上拿刀自殘，立刻將他制止並送往醫院，目前樊男傷重昏迷中，無法接受訊問。

警方還說，初步查明，樊男與妻子離婚之後，對財產的分配結果不滿，疑因此而犯案。

中共總書記習近平也針對此案作出指示，他表示，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，要依法嚴懲兇手，「各地區及相關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民生命安全和社會穩定。」

▲▼陸男體育場「開車撞人」　跑道躺滿傷亡者「球鞋散落一地」。（圖／翻攝推特）

▲▼陸男體育場「開車撞人」　跑道躺滿傷亡者「球鞋散落一地」。（圖／翻攝推特）

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

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