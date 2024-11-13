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珠海汽車撞人35死　陸外交部：中國是世界上最安全國家之一

▲▼陸男體育場「開車撞人」　跑道躺滿傷亡者「球鞋散落一地」。（圖／翻攝推特）

▲陸男開車闖入體育場撞人，導致大量傷亡。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

珠海體育場11日發生越野車衝撞民眾事件，導致35死43人受傷。中國大陸外交部發言人林劍13日被外媒問及此事時表示，中國是世界上最安全，刑事犯罪率最低的國家之一。

林劍當天下午主持外交部的例行記者會，有外媒記者問及珠海的事件，並提到最近已發生了多起類似的襲擊事件，會否影響中國對外國遊客的吸引力。

▼大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲▼陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

林劍回應，有關部門已針對珠海撞擊事件發布警情通報，據了解，目前此案並無外國公民傷亡。

林劍強調，中國是世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一，中國政府一直並將繼續採取有效措施，全力保障人民群眾的生命安全和社會穩定，也將一如既往地確實保護境內所有外國人的安全，並為中外企業提供市場化、法治化、國際化的營商環境。

另外，日本外務省也在珠海的慘劇之後，提醒日本公民在中國大陸時要注意安全，警惕可疑人士及車輛，並避免用日語大聲說話。對此，林劍說，中國政府絕不允許任何的違法暴力行為，將一如既往地依法保障境內所有外國公民的安全。

廣東珠海62歲樊姓男子11日晚間開車闖入珠海體育中心，衝撞正在運動及散步的民眾，據警方公布的數據，事件至少造成35人死亡、43受傷。

警方也透露，兇手樊男疑因不滿離婚後財產分配的結果而犯案。樊男犯案後自殘陷入昏迷，目前仍在醫院搶救中，無法接受訊問。

▼體育場內屍橫遍野。（圖／翻攝推特）

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸男體育場「開車撞人」　跑道躺滿傷亡者「球鞋散落一地」。（圖／翻攝推特）

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

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