桃園環保局煉油廠體檢　32缺失開罰67.5萬+限期改善

▲桃園市環保局今天啟動「包公車」，直接開入中油桃園煉油廠進行總體檢。（圖／桃園市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園環保局今（12）日啟動「包公車」為中油桃園煉油廠進行總體檢，由局長陳世偉率領8位學者專家與57名同仁進行包括空污防制、水污處理、廢棄物處置、毒化物管理及土水整治等全方位總體檢。體檢過程總計查出32項缺失、2項違規，除依法裁處新台幣67萬5000元外，並針對總體檢主要缺失要求中油公司提出改善作法並限期改善。

▲桃園市環保局今天啟動「包公車」總體檢，局長陳世偉（中）聽取中油桃園煉油廠人員說明改善狀況。（圖／桃園市環保局提供）

環保局長陳世偉指出，桃園煉油廠自1977年正式生產，迄今已有47年，該廠佔地面積約480公頃，地處桃園、龜山與蘆竹等人口稠密區交界處，該廠近二年民眾陳情汙染案計有71件，環保局稽查多達120次，共裁罰632萬元，近期不時有空污、水污違規情形發生，導致民怨不斷，故環保局今天邀集各科室技正以上人員及環保領域專家學者組成桃園煉油廠環保效能體檢小組，於上午9時啟動「包公車」總體檢專案，前往中油桃煉廠針對該廠空、水、廢、毒、土壤等五大面向進行許可查核及功能評鑑。

陳世偉表示，「包公車」總體檢具有二個涵義，一為參與體檢的專家人數眾多，故採公車接駁，二則代表「公正無私」包公精神，環保局就該廠污染防治措施嚴格查驗，要求缺失改善與解決民怨。

參與總體檢委員認為，相較於13年前桃煉廠查核時狀況，中油桃園煉油廠在空污、異味溢散等部分有明顯改善，但桃煉廠畢竟已47歲了，老舊管線檢修汰換是桃煉廠需要加強議題，以確保無預警溢散或洩漏情形發生，也希望桃煉廠可以在廠區上下風處包括蘆竹、桃園鄰近區域佈設空氣盒子，以即時掌控空氣品質，中油煉油廠也當場承諾願意設置。

▲桃園市環保局今天啟動「包公車」總體檢，環局人員聽取中油桃園煉油廠人員說明現場設施操作情形。（圖／桃園市環保局提供）

經過5個多小時總體檢，環保局總計查核出32項缺失，包括M27製程白煙非僅有水蒸氣、洗滌塔去除觸媒粉末效率不穩定、管路閥件多處鏽蝕劣化、毒化物標示不明確、四氯乙烯儲存槽存量有落差、廢棄物儲存場所標示不一致、排水溝有浮油情形、防溢堤建置不完整、接地線頭有接地不良及管線標示不清等缺失。環保局針對主要缺失要求中油承諾改善作法並限期完成改善，此外，也針對桃園煉油廠違反空污法2次依法告發，總計裁處新台幣67萬5000元，並要求限期改善，希望藉由總體檢，要求中油桃煉廠改善相關污染防制設備，並積極維護環境品質。

桃園市議員凌濤針對環保局「包公車」總體檢給予肯定，但認為若一次「查不怕、罰太輕」，將要求更多不定時訪查，以「罰到怕為止」，必須保護煉油廠基層員工及包商安全，必須維護桃園區市民的生活環境品質及生命財產安全為前提。